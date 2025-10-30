FC Barcelona vs. Elche, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Elche este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Olímpico de Montjuic, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Elche de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Real Madrid en la fecha 10, a pesar del gol de Fermín López, además de una tarjeta roja para Pedri. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 22 puntos.

Por su parte, los Ilicitanos cayeron por 0-1 frente a Espanyol en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Eder Sarabia es octavo en la tabla con 14 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Elche, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Elche

Primera División - Primera División Estadio Olimpico Lluis Companys

El partido se disputa este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Montjuic.

México:11:30 horas

Argentina:14:15 horas

Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Los Culés recibieron malas noticias en la semana, después de dar a conocer que Pedri sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna derecha. Dicha lesión lo mantendría fuera de acción de tres a cuatro semanas, aunque podría ser más tiempo.

Otro con problemas físicos es Lamine Yamal, quien sufre de una pubalgia, una lesión complicada que puede afectar su rendimiento.

Finalmente, en otras noticias, Barcelona estaría en conversaciones para un partido amistoso en Perú a finales de año, tentativamente para el 22 de diciembre, con rival por definir.

Noticias del Elche

Los Ilicitanos se despidieron recientemente de Diego Quiles, expresidente del club que lamentablemente falleció. Elche utilizó brazaletes negros en el juego de copa para rendir sus respetos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles