El Barcelona, afectado por otra pérdida significativa por lesión con Pedri como la última estrella en quedar fuera después de la derrota en el Clásico
Pedri fuera de juego tras desgarro en el muslo que agrava la crisis de lesiones del Barça
Barcelona ha confirmado que Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo distal del bíceps femoral de su muslo izquierdo, lo que lo dejará fuera de juego por varias semanas. El centrocampista, que parecía visiblemente fatigado durante la derrota 2-1 ante el Real Madrid, no pudo entrenar la mañana siguiente y en su lugar trabajó en el gimnasio mientras el personal médico evaluaba el daño.
El club emitió un comunicado oficial: “El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo distal del bíceps femoral de su muslo izquierdo. La recuperación del jugador dictará su regreso a la acción.”
El jugador de 22 años ha sido el jugador más consistente de Flick esta temporada, comenzando en los 13 partidos competitivos de Barcelona y registrando más de 1,000 minutos, más que cualquier otro jugador del equipo. Además, comenzó los cuatro partidos de clasificación de España para el Mundial en septiembre y octubre. Su carga de trabajo incesante parece haberle pasado factura, con la fatiga y el uso excesivo probablemente contribuyendo a este último contratiempo.
Pedri ya debía perderse el choque de este fin de semana con Elche debido a una suspensión, después de haber sido expulsado al final de la derrota en el Clásico, pero ahora estará fuera durante el parón internacional, perdiéndose el partido de la Liga de Campeones contra el Club Brugge y el partido de La Liga frente al Celta Vigo. AS informa que el centrocampista canario podría estar fuera hasta tres semanas.
Las crecientes preocupaciones por el estado físico del Barça profundizan los desafíos de Flick
La lesión de Pedri agrava una situación ya de por sí grave para el departamento médico del Barcelona. El club actualmente está sin varios jugadores clave, incluidos Raphinha, Gavi, Ter Stegen y Andreas Christensen, mientras que Lamine Yamal, Jules Kounde y Ferran Torres continúan lidiando con persistentes problemas de forma física. Las bajas han dejado a Flick con opciones limitadas, especialmente en el centro del campo, donde la creatividad y el control de Pedri han sido cruciales.
Es el último de una larga serie de golpes por lesiones que han descarrilado el impulso del Barcelona al comienzo de la temporada. Los catalanes ya han soportado derrotas dañinas contra el Paris Saint-Germain, Sevilla y Madrid, cayendo cinco puntos detrás de Los Blancos en La Liga. La situación no solo destaca los desafíos tácticos de Flick, sino también el esfuerzo físico de una plantilla estirada por la congestión de partidos.
Flick recurre a la juventud mientras Pedri se suma a la creciente lista de lesionados
Flick ahora enfrenta la difícil tarea de recomponer un centro del campo sin su jugador más influyente. Se espera que el entrenador alemán confíe en los graduados de la academia como Marc Casado, Marc Bernal, Fermin Lopez y Dro Fernandez en las próximas semanas.
Aunque Robert Lewandowski, Joan Garcia y Dani Olmo están cerca de estar en plena forma, es poco probable que sus regresos compensen el impacto de perder a Pedri, quien es ampliamente visto como el “metrónomo” del mediocampo del Barça. La habilidad técnica, inteligencia y visión del joven español han sido insustituibles, y su lesión obliga a Flick a considerar ajustes tácticos de cara a una serie ocupada de partidos.
Contratiempo antes de partidos clave pone a prueba la profundidad del Barcelona
Con los gigantes catalanes todavía tambaleándose por su derrota en el Clásico, el enfoque inmediato de Flick es estabilizar los resultados antes del parón internacional de noviembre. Los Blaugrana se enfrentan a Elche este fin de semana, seguido por el Club Brujas en la Liga de Campeones y el Celta de Vigo en La Liga, todos partidos que deben navegar sin Pedri. Si su recuperación va según lo planeado, el internacional español podría volver después del parón para encuentros cruciales contra el Athletic Club y el Chelsea, pero el club catalán no lo apresurará dada su historia de lesiones.
Para el entrenador alemán Flick, la ausencia de Pedri no podría llegar en un peor momento. A medida que la lista de lesiones crece, también lo hace la presión y la respuesta del Barcelona a su reciente caída en las próximas semanas puede determinar si permanecen en contención por los honores nacionales y europeos esta temporada.