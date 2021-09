La evolución de Messi en la Selección argentina: "Hoy crecí más como jugador"

El capitán habló de su transformación como futbolista en la Albiceleste. Además, elogió a Scaloni y contó cuánto disfrutaron el título con su familia.

En la previa del choque ante Bolivia como local por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, un Lionel Messi enfocado en el partido, pero notoriamente feliz y distendido, contó cómo vivió la consagración en la Copa América, cuánto lo disfrutó su familia y lo que significa Lionel Scaloni para este plantel. Además, el 10 se refirió a su evolución como futbolista en la Selección argentina.

"Tuve unas vacaciones felices del primer día al último. Siempre me iba de vacaciones sin poder cumplir el objetivo, los primeros 15 días estaba amargado, sin ganas de nada, pero con la familia la iba llevando", señaló Leo, en declaraciones a ESPN F90, y reveló que Thiago, Mateo y Ciro "se hicieron fanáticos mal de la Selección" durante la Copa América de Brasil: "Mis hijos cantan las canciones de Argentina, cada dos por tres me dicen 'papá, fuiste campeón'. No sabés lo que disfrutan que hayamos salido campeones. Ciro es tan chiquito y tararea las canciones de la Selección. No sabés la felicidad que siento por eso".

Por otra parte, el capitán argentino explicó la importancia del entrenador para el grupo: "Scaloni es uno más de nosotros, la verdad que tiene gran mérito". "Fue él quien formó esta Selección, el que creyó, el que agarró en un momento complicado de Selección y de a poquito se fue armando, fue trayendo gente nueva. Y de a poquito fue creciendo. Se dio un salto después de la Copa América 2019, empezamos a crecer como Selección y fue todo trabajo de él y del cuerpo técnico", completó.

Por último, Messi analizó su transformación como futbolista durante los 15 años que lleva vistiendo la camiseta celeste y blanca. "Si bien no se cumplían los objetivos con la Selección, tuve muchos momentos buenos. La Copa América 2015 y en la 2016, también en el Mundial fue muy bueno. Hoy crecí más como jugador, juego de otra manera, traté de asimilar otras cosas a mi juego", explicó. Y en la misma línea, agregó: "Ahora me tiro más atrás para generar juego, no me quedo de tres cuartos en adelante, trato de ser más asistidor, manejar los tiempos del juego. Por ahí no tengo tanta llegada al arco como antes, o no tengo tantas posibilidades de gol".