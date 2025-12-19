Everton vs Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los líderes de la liga Arsenal visitan por primera vez el Estadio Hill Dickinson el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España, para enfrentarse al Everton en la Premier League.

Sigue aquí en directo el partido Everton vs Arsenal de la Premier League

El Everton fue completamente superado por el Chelsea el fin de semana ya que perdieron 2-0 fuera de casa. Los Toffees buscan consuelo en casa, pero su nuevo estadio no ha sido una fortaleza para ellos hasta ahora. Perdieron dos de sus últimos cuatro partidos como locales. Sin embargo, su récord contra equipos en la Liga de Campeones ha sido decepcionante por decir lo menos. Perdieron los cinco partidos contra equipos que juegan en la élite europea. La diferencia en calidad es algo que David Moyes espera cerrar. Las lesiones y la AFCON han atado sus manos a la hora de presentar su mejor once el sábado. Sin embargo, saben que el Arsenal solo ha ganado una vez en sus últimas siete visitas a su terreno. Los Toffees estarán ansiosos por descarrilar los sueños de título de un exjugador del Everton.

Arsenal emergió victorioso en un partido donde Wolves anotó todos los tres goles. Los Gunners jugaron su peor partido de la temporada contra los coleros. El cabezazo de Tolu Arokodare merecía ganarles un punto a los hombres de Rob Edwards en el Emirates Stadium. Pero cruelmente, anotaron su segundo gol en propia meta tarde en el partido a través de Yerson Mosquera para salvar a Arsenal. Esto les ayudó a mantener una ventaja de dos puntos sobre el Manchester City. Pero podrían empezar el partido contra el Everton en la segunda posición. Solo una victoria puede asegurar el primer lugar de Arsenal en el día de Navidad. El equipo de Mikel Arteta nunca ganó la liga cuando lideraron la tabla en Navidad, por lo que el entrenador puede tener cuidado con los presagios.

Aquí es donde encontrar Everton vs Arsenal en vivo, ya que GOALte trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido en vivo hoy.

Cómo ver Everton vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se podrá ver en España por la señal de DAZN y en México a través de Fox One. En Sudamérica la transmisión corre a cargo de Disney+ Premium y en Estados Unidos de Peacock.

Hora de inicio Everton vs Arsenal

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

El partido será este sábado 20 de diciembre en el Estadio Hill Dickinson a las 21:00 horas, tiempo de España.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias del equipo y plantillas

Últimas noticias de Everton

Kiernan Dewsbury-Hall, altamente influyente, sufrió una lesión en el tendón de la corva contra el Chelsea y queda fuera de este choque. Jack Grealish también está en duda para este juego, ya que Moyes dio una actualización preocupante. Con Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye partiendo hacia la AFCON, los Toffees podrían perder a cuatro titulares clave en el medio del campo. Su planificación de contingencia verá a Tyler Dibling, Carlos Alcaraz y Dwight McNeil comenzar en ataque detrás de Thierno Barry. Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman y Merlin Rohl también están descartados.

Últimas Noticias de Arsenal

Arteta no puede tomar un respiro con las lesiones defensivas en este momento, ya que Ben White estará fuera un mes. Con Riccardo Calafiori disponible para la selección nuevamente, toda la defensa que comenzó contra los Wolves se moverá un lugar a la derecha. Con Martin Odegaard recuperado, comanda el rol de mediocampista ofensivo, dejando a Martinelli, Leandro Trossard y Eberechi Eze luchando por el puesto en el ala izquierda. Kai Havertz sufrió otra lesión frustrante durante su intento de regreso y se perderá algunos partidos más, junto con Cristhian Mosquera, Gabriel y Max Dowman.

