Eustaquio decidió que jugará con la Selección de Canadá

Dejará Portugal para pasar a Canadá. Stephen Eustaquio, uno de los refuerzos de Cruz Azul para el torneo Clausura 2019 y que es baja por lesión, dio a conocer que defenderá los colores del equipo de la Concacaf.

Mediante sus redes sociales, el cuadro de la hoja de maple le otorgó la bienvenida al contención. Esto lo puede hacer debido a que nació en Ontario y únicamente disputó partidos amistosos con la Sub 21 portuguesa.

This is my story 🍁 Stephen Eustáquio 🍁 #CANMNT pic.twitter.com/5lhGtJbTLF