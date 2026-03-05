¿Está Cole Palmer realmente teniendo una mala temporada con el Chelsea? La verdad táctica detrás de su estado de forma

Palmer es sin duda uno de mis jugadores favoritos, de esos por los que pagaría por ver jugar. Su estilo de juego es muy entretenido. En el verano de 2023, cuando el Chelsea estaba invirtiendo mucho en jóvenes talentos, fichó a Palmer del Manchester City el último día del mercado por 40 millones de libras. En aquel momento, no sabía mucho sobre él y pensé que el precio era demasiado alto. Pero al final de esa temporada, Palmer aparecía en todos los titulares, una auténtica nueva joya.

Tras un comienzo lento en la Eurocopa, dejó huella en la semifinal con una asistencia a Watkins y marcó en la final contra España. Comenzó la temporada 2024-25 con actuaciones destacadas semana tras semana. En términos de FPL, comenzó la temporada 2023-24 con un valor de 5 millones de libras y empezó la 2024-25 con 10,5 millones, un aumento récord de 5,5 millones que superó el anterior récord de Andy Carroll, de 5 millones.

Aunque su temporada 2024-25 se ralentizó hacia el final, brilló en la final de la Conference League y en la final de la Copa del Mundo contra el PSG. Desgraciadamente, la temporada 2025-26 se ha visto plagada de lesiones, lo que ha requerido una gestión cuidadosa para evitar que se convierta en un jugador propenso a las lesiones. Su juego también parece haber evolucionado, algo que se vislumbró en los grandes partidos de la temporada pasada, pero que ahora es más evidente.

Si nos fijamos en sus resultados, es cierto que las cifras de Palmer han bajado en 2025-26. Pero, ¿significa eso realmente que está teniendo una mala temporada, o se debe más bien a las lesiones, los cambios de rol y la adaptación? ¿Qué dicen los datos?

La temporada 2024-25: cantidad, calidad y maximización del potencial

El año pasado, algunos calificaron la temporada de Palmer como decepcionante; en realidad, se trató más bien de un bajón de forma. Le llevó tiempo despuntar por completo, pero aun así cumplió con creces. Terminó la campaña de la Premier League con 15 goles (4 de penalti) y 8 asistencias, cifras que se comparan favorablemente con las de jugadores de élite, incluidos los ganadores del premio al Jugador del Año de la PFA, incluso en una temporada considerada por muchos como «decepcionante» para el Chelsea. Su bajón entre enero y abril merece un análisis más detallado en otra ocasión, pero no cambia el panorama general: a lo largo de toda la temporada, Palmer combinó cantidad y calidad, y la configuración le ayudó a maximizar su potencial.

Para comprender ese perfil, analicé sus tiros en juego abierto y su participación en jugadas que dieron lugar a ocasiones con un xG alto (xG ≥ 0,1). Esto es lo que se desprende.

Tiros en juego abierto y participación en tiros de Palmer durante la temporada 2024-25.

Solo en juego abierto (sin contar los penaltis), Palmer realizó 121 disparos, marcó 11 goles con un xG de 11,56 y terminó en línea con la calidad de las ocasiones que tuvo. También registró 8 asistencias y 82 pases clave, lo que subraya su doble función como rematador y creador. Más allá de su rendimiento directo, participó en la creación de 28 tiros distintos con un xG alto, con 168 participaciones en la cadena a lo largo de la campaña, unas 4,4 por partido. Esa combinación de volumen y peligro en las zonas centrales es lo que se entiende por «maximizar su potencial» en los datos.

El juego posicional de Enzo Maresca colocó a Palmer en posiciones centrales favorables y maximizó sus oportunidades de tiro, un claro efecto del sistema. Palmer encontró y aprovechó los espacios y contribuyó con asistencias y pases clave. Nicolas Jackson fue importante a su lado, atrayendo a los defensas y ofreciendo juego de enlace a pesar de algunos defectos; algunos análisis sostienen que Palmer ha echado en falta ese perfil esta temporada junto a diferentes tipos de delanteros como João Pedro (un falso nueve) y Delap (más bien un rematador).

La temporada pasada, por tanto, fue una de cantidad y calidad: gran volumen en las zonas adecuadas y un sistema que sacó lo mejor de él. El mapa xG muestra dónde se concentró esa amenaza.

Mapa xG de Palmer de los tiros en juego durante la temporada 2024-25.

Como era de esperar, el sistema canalizó sus disparos hacia zonas centrales de alto valor. Algunos intentos fueron ambiciosos, pero en general la configuración permitió a Palmer sacar partido de sus puntos fuertes. El sistema de Maresca maximizó claramente su potencial.

Así que, cuando nos fijamos en esta temporada, la pregunta no es si Palmer ha perdido su nivel, sino si el Chelsea sigue creando el mismo volumen y variedad de ocasiones para él y si su papel en esas ocasiones sigue siendo el mismo.

Temporada 2025-26: menos ocasiones de remate, más participación en la construcción del juego

Después de una larga temporada que se prolongó hasta mediados de julio, una nueva campaña de la Premier League que comenzó a mediados de agosto, partidos cada tres días, lesiones recurrentes, un cambio de entrenador y exigencias tácticas en constante evolución, es comprensible que replicar la forma de la temporada pasada sea extremadamente difícil. El equipo médico del Chelsea tendrá que gestionar con cuidado a Palmer, ya que un jugador de su calidad no puede ver su carrera truncada por las lesiones.

En lo que va de temporada, Palmer solo ha sido titular en 15 de los 28 partidos disputados, marcando 3 goles sin penaltis y registrando 1 asistencia. A primera vista, estas cifras pueden preocupar a algunos y calificarse de temporada decepcionante, pero una mirada más profunda revela una historia diferente.

La principal diferencia esta temporada es la cantidad. Sus disparos son más dispersos y menos consistentes en su patrón que la temporada pasada. También está contribuyendo más lejos de la portería, incluyendo asistencias desde cerca de la línea de medio campo. Palmer ha participado en 641 jugadas con alto xG hasta ahora, en comparación con los 125 disparos con alto xG (22,2 por partido) de la temporada pasada, lo que muestra un aumento significativo en su participación en la construcción del juego.

Esto sugiere que su papel ha evolucionado. El juego posicional introducido por Maresca, destinado a mantener la estructura y llevar el balón a zonas peligrosas, sigue beneficiando a Palmer, pero bajo la dirección del nuevo entrenador, Liam Rosenior, está asumiendo más responsabilidad en la construcción del juego. Se está involucrando más en la organización del juego en lugar de limitarse a rematar.

La diferencia es clara: recibe menos pases en zonas centrales de alto peligro, lo que se traduce en menos oportunidades de remate de alta calidad. El patrón de tiro central sigue siendo similar, pero el rendimiento general de Palmer depende ahora más de recibir el balón en posiciones peligrosas. Lo que podríamos estar viendo es el «Palmer v2»: una versión más dinámica y ligeramente caótica, marcada de cerca por los rivales debido a su reputación. Por otra parte, podría tratarse simplemente de un bajón de forma, y es posible que se adapte a medida que avance la temporada. Una cosa es segura: la calidad sigue ahí, y con el balón más a menudo en zonas peligrosas, Palmer tiene el potencial de convertirse en un jugador aún más imparable.

Conclusión: mismo perfil de amenaza, entorno diferente.

Comparación de los mapas xG de Palmer de la temporada pasada con los de la temporada actual

Al compararlos, la comparación xG lo dice todo en una sola imagen. En 2024-25 (izquierda), la amenaza de Palmer se extiende por varias áreas dentro del área: la zona central es brillante, pero también hay un xG importante a ambos lados del área pequeña y en el punto de penalti. Así es como se ven el volumen y la variedad, múltiples puntos dentro del área que se iluminan porque el Chelsea lo encontró repetidamente allí.

En 2025-26 (derecha), el mapa no se desmorona, sino que se estrecha. Las celdas con mayor xG siguen estando en los lugares adecuados, cerca de la portería y en el centro del área, pero hay muchas menos zonas activas y los totales en cada una de ellas son menores. Si lo combinamos con el mapa de tiros y los datos de la cadena, el patrón es claro: Palmer toca el balón con más frecuencia en la construcción de las grandes ocasiones, pero recibe menos pases como tirador en esas zonas.

Así que la pregunta no es si Palmer ha retrocedido, sino si el Chelsea puede reconstruir el volumen y la variedad que le proporcionaba el sistema de Maresca. Si el Chelsea de Rosenior puede convertir la gran participación de Palmer en cadenas de alto xG en repetidos momentos de finalización en estas zonas centrales, los goles y las asistencias deberían seguir al xG, tal y como ocurrió la temporada pasada.

¡Suscríbete ahora a Dream Databall en Substack!