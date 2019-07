Escobar es ratificado como DT de The Strongest

El excapitán atigrado seguirá al mando del primer plantel para el resto de la temporada pese a las críticas que pesan en su contra.

El director técnico de The Strongest, Pablo Daniel Escobar, fue ratificado como entrenador del primer plantel boliviano tras sostener una reunión con la presidenta de la institución, Inés Quispe.

Durante la semana pasada se habló mucho de la salida de Escobar de filas del club atigrado, sin embargo tras el triunfo sobre Guabirá, la tarde del sábado, Escobar sostuvo una reunión con la presidenta Inés Quispe quien le dio su apoyo para que continúe al frente del plantel.

“Nunca dejamos de tener la confianza de la presidenta. Desde que iniciamos la pretemporada nos propusimos pelear el título hasta el final. Mientras yo esté acá pondré 24 horas de mi trabajo a disposición para que así sea, porque tengo un gran plantel de jugadores comprometidos”, dijo Escobar en conferencia de prensa.

Las críticas que pesaban contra Escobar eran porque pasó de ser jugador del primer plantel a director técnico sin haber pasado algunas fases que otros entrenadores tuvieron.

“Hay detalles que los tengo que decir, siento que se me menosprecia, que subestiman mi trabajo, que no se valora. Cinco meses de entrenador y lo que se critica puede ser un valor, depende de cómo veas el vaso, en contrapartida puede pensar ‘si eso hizo en cinco meses como entrenador, imagínate dándole un proceso y confianza lo que puede pasar’, luego el fútbol es impredecible y no sabes lo que puede pasar”, agregó Escobar.

El entrenador paraguayo-boliviano tomó el mando del primer plantel atigrado en enero pasado y en su primera campaña como director técnico logró el subcampeonato.