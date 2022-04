El 'rey Benzema' reclama su corona

Karim Benzema esperó mucho tiempo para subir al trono en el Real Madrid, pero ahora es su figura indiscutible. Se ha convertido en un ícono de una manera que parecía improbable durante la mayor parte de la última década, cuando su entonces compañero de equipo, Cristiano Ronaldo, se ganó la atención y los elogios en Madrid. Benzema trabajó incansablemente, a menudo por los costados, para servir al delantero portugués, el máximo goleador de todos los tiempos en el club con 450 goles, y solo después de que Ronaldo se fuera a la Juventus en 2018, llegó su oportunidad.

El delantero francés lo agarró limpiamente, convirtiéndose en "el mejor delantero del mundo", según su entrenador Carlo Ancelotti, y favorito al Balón de Oro en 2022. Benzema lidera la tabla de goleadores en España con 24 goles, 10 por delante de Juanmi, Raúl de Tomás, Enes Unal y su compañero Vinicius Junior, que empatan en la segunda plaza. Sus goles le han dado al Madrid una ventaja casi inexpugnable de 12 puntos en la parte superior de la tabla, con ocho partidos por jugar.

El delantero también hizo una impresionante reaparición en el escenario internacional durante la Eurocopa del verano pasado y será clave para Francia en la Copa del Mundo de Qatar en el invierno. El día después de la final, el 19 de diciembre, cumplirá 35 años, lo que hace que pone aún más en valor su estado de forma actual. En un momento en que la mayoría de los jugadores se están relajando, él sigue yendo viento en popa.

El fin de semana, su doblete desde el punto de penalti ayudó al Madrid a derrotar al Celta y mantener su liderato en la cima de LaLiga, mientras que su mejor momento individual llegó en marzo, ante el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. El espectacular hat-trick de Benzema en 17 minutos ayudó al Real Madrid a remontar un 2-0 en el global para dejar fuera al PSG de la Champions League en los octavos de final, dejando a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en la cuneta. La narrativa de la elimanotria se centró en este último, Mbappé, que seguramente se una al Madrid la próxima temporada después de que expire su contrato. Mbappé había anotado para el PSG en los dos partidos y fue capaz de poner en jaque a la defensa blanca, pero Benzema cambió el rumbo del partido por completo.

El potenciador de Cristiano

Si Mbappé se une al Madrid, será junto a Benzema y no como su reemplazo. Claramente, el delantero todavía tiene mucho más que dar, ya que pasó demasiado tiempo en las sombras para renunciar ahora al centro de atención. La presencia de Ronaldo frenó a Benzema como individuo, como es natural, dada la calidad de cara a gol del delantero portugués y la idolatría de la que disfrutó en la capital española. Benzema fue el encargado de suplirlo y el desinterés y la calidad del francés ayudaron a Ronaldo a alcanzar las alturas que alcanzó, ganando cuatro de sus cinco Balones de Oro en el Madrid. La asombrosa racha del equipo de cuatro Champions en cinco años también es ampliamente vista como un triunfo impulsado por Ronaldo, con Benzema solo como uno de los actores de apoyo estelares.

Sin embargo, desempeñó el papel a la perfección y sin quejas. Un activo discreto que ha superado a ocho entrenadores del Real Madrid desde que llegó al club en 2009 (Manuel Pellegrini, José Mourinho, Ancelotti en su primera etapa, Rafael Benítez, Julen Lopetegui, Santiago Solari, y dos reinados de Zinedine Zidane).

La clave de la longevidad de Benzema en el Madrid y de la forma en que ha asumido con naturalidad el papel de 'killer' del equipo ahora es su adaptabilidad y mentalidad flexible. “Cuando Ronaldo jugaba en el Real Madrid, marcaba entre 50 y 60 goles al año”, dijo Benzema a France Football en enero. “Entonces, hay que adaptarse a esta realidad. Tenía que moverme más en el campo, darle espacio. Cuando se fue, lo que cambió fue que me tocó a mí tomar el relevo, marcar goles y dar asistencias a mis otros compañeros”, añadía.

Si bien Benzema no ha igualado los sorprendentes niveles de Ronaldo, es una gran influencia creativa en el equipo y también lidera la máxima categoría española en asistencias, con 11 esta temporada. Benzema es actualmente tercero en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos del Real Madrid con 313 goles, por detrás del citado Ronaldo y a sólo diez del mítico Raúl González. Alfredo di Stéfano, Ferenc Puskas, Hugo Sánchez o Emilio Butragueño ya están en el retrovisor.

Si Benzema hubiera ejecutado los 91 penaltis que disparó Ronaldo con el Madrid, por no hablar de los 26 que ejecutó Sergio Ramos, ya sería el máximo goleador de la historia del club. No parece que le importe. “Aparte de las estadísticas, además de marcar más goles, no veo qué ha cambiado en mi fútbol. Sigo siendo el mismo jugador de moverse, crear, jugar con un solo toque. Ya no nos tomamos el tiempo para mirar lo que hace un jugador en el campo, solo para ver quién ha marcado. Y al día siguiente, lo consideramos el mejor. Me ha pasado a mí: si no juego un buen partido pero anoto, entonces me ven como el mejor".

Con los goles a raudales, han llegado los galardones. Su entrevista con France Football fue para celebrar su nombramiento como el mejor jugador francés de 2021. Benzema jugó un papel importante para ayudar a su país a ganar la UEFA Nations League en octubre del año pasado, anotando dos goles y siendo nombrado mejor jugador del partido contra España en la final. Con su país, ya está formando fuertes lazos con Mbappé. A nivel de clubes, su relación con Vinicius Junior también ha sido clave para el Real Madrid.

Vinicius, su mejor socio

Después de las decepciones de Luka Jovic y Eden Hazard, Benzema finalmente encontró un socio en el que podía confiar en el extremo brasileño. En muchos sentidos, Vinicius está ayudando a Benzema como lo hizo una vez con Ronaldo. Por supuesto, Karim es un gobernante benévolo y se complace de hacer jugar a su compañero de ataque. Su relación comenzó mal, con Benzema captado criticando a Vinicius por las cámaras en el medio tiempo de un partido en octubre de 2020.

“En solo dos o tres comentarios, dos o tres movimientos, le mostré cosas, sobre todo en los últimos 20 metros”, explicó el delantero. "Tenía que tomar decisiones él mismo, cruzar para asistir y no porque sí, mirar primero, y todo eso lo ha hecho. Ahora es Vinicius. De niño jugué con grandes jugadores, tenía que verlos y sacar la información rápido. Aprendí a jugar con la cabeza. Analizando el juego de mis compañeros”. Floreciendo como el jugador de ataque clave del equipo y hábilmente apoyado por Vinicius, quien puede proporcionar la velocidad y el dinamismo para igualar la técnica dulce y la visión sobresaliente de Benzema, son el arma principal del Madrid contra el Chelsea de Thomas Tuchel.

Los Blues despacharon al Real Madrid la temporada pasada en las semifinales de la Champions League y de no haber sido por el acrobático gol de Benzema en el partido de ida, empatado 1-1 en el Bernabéu, ni siquiera hubieran estado cerca. "Hace dos años, creo que era uno de los jugadores más infravalorados del fútbol mundial", valoraba Tuchel sobre Benzema antes del encuentro del miércoles en Stamford Bridge. "¡Pero tal vez ya no!". El Madrid espera un resultado diferente al de la última vez contra el Chelsea, pero el hombre que los lleva a la batalla sigue siendo el mismo e insiste en que todavía juega igual, a pesar de su corona y su lugar en el trono.