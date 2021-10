El mundo paralelo de Gus Poyet

El ex entrenador de la UC hizo sus descargos en Uruguay, olvidándose de buena parte de la historia.

"Estábamos en camino", "los íbamos logrando". Así se refiere Gus Poyet en Sport890 a los objetivos 2021 de Universidad Católica. La realidad pública es que tiene razón: los números le daban para pelear el título -de hecho, todavía tiene una mínima opción Paulucci-, la primera clasificación a octavos de Libertadores era un salto de calidad megaesperado que llegó y basó su propuesta en los productos de la cantera; la realidad concreta es que no tiene razón porque solo la irrupción de quien era su ayudante modificó la configuración de la escuadra para bien. Pese a que se cayó con Colo Colo, demostró al mundo cruzado la chapa de ganador que se había extraviado con su antecesor.

"Uno se entusiasma y piensa que esa racha de victorias van a llegar, pero no sucedió", lanzó también el ex entrenador del Brighton en la entrevista con la emisora uruguaya. El entusiasmo no es compatible con una dirección que se distancia de los referentes, tiene el camarín quebrado y al equipo con crisis de resultados post tricampeonato. Su récord 13-5-13 habla y demasiado por sí mismo.

"En @Cruzados me pidieron tres objetivos, ganar el tetracampeonato, pasar de fase en Copa y usar muchos juveniles. Estábamos en camino a poder cumplirlos" Gustavo Poyet en 100% Deporte — Sport 890 (@Sport890) October 26, 2021

"Es un fútbol muy abierto, de demasiados contragolpes. Se estiran mucho los equipos. Me costó convencer al jugador de estar más juntos", criticó ácidamente luego a la competencia local. "Es una locura, parece la NBA", profundizó. La verdadera locura es el discurso a 60 días de salir de un Poyet que, con experiencia en Premier y Ligue 1, sabe que le intentó tocar el ADN a su equipo, esquema, forma y fondo, que los suyos apenas rindieron en duelos clase A y que los ha dejado en su peor momento de forma y confianza en los frentes nacionales, con anticipada eliminación de Copa Chile y una fea caída 0-3 en La Cisterna. Y no es que lo haya hecho todo mal, ni mucho menos, pero no estaba logrando las metas: estaba alejando a Católica de la batalla grande.