Inmediatamente después de la victoria del Leeds United en la Copa de Inglaterra ante el West Ham United, se ha celebrado el sorteo de las semifinales de la FA Cup. El Manchester City y el Chelsea, los dos grandes favoritos para ganar la competición nacional, no se enfrentarán entre sí.

El Leeds ganó el domingo tras un partido espectacular en la tanda de penaltis contra el West Ham. El equipo, en el que militan Joël Piroe y Pascal Struijk, entre otros, se enfrentará en el sorteo al Chelsea, que un día antes arrolló al Port Vale, de la League One, por 7-0, gracias en parte a un gol de Jorrel Hato.

El Chelsea parte como favorito, pero los Blues están sobre aviso. En la liga, el Chelsea no pasó del 2-2 en casa ante el Leeds, que en diciembre incluso se mostró demasiado fuerte para los londinenses: 3-1.

El Manchester City tenía, sobre el papel, los cuartos de final más difíciles, con un partido en casa contra el Liverpool. A pesar de un prometedor comienzo de los Reds, los hombres de Pep Guardiola acabaron arrollándolos (4-0). Erling Braut Haaland marcó un hat-trick.

Al City le espera ahora una semifinal contra el Southampton, club de la Championship. Los Saints dieron la gran sorpresa el sábado al derrotar en casa al Arsenal, que va camino de proclamarse campeón de Inglaterra. Contra todo pronóstico, el resultado fue de 2-1.

Las semifinales se disputarán el fin de semana del 25 y 26 de abril. Ambos partidos se jugarán en Wembley.

Sorteo de las semifinales de la FA Cup:

Chelsea - Leeds United

Manchester City - Southampton