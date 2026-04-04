El City devuelve al Liverpool a los recuerdos de una temporada desastrosa

El Liverpool se enfrenta a una situación sin precedentes esta temporada, y el partido de hoy de los Reds contra el Manchester City no ha sido una excepción, dado el bajo nivel que está mostrando en todos los aspectos.

El Liverpool sufrió una dura derrota por 4-0 ante el City en el estadio de Wembley, en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Según las estadísticas de Opta, los Reds sufrieron su decimoquinta derrota en todas las competiciones esta temporada.

Confirmó que se trata del «mayor número de derrotas en una misma temporada desde 2014-2015, cuando los Reds sufrieron 18 derrotas bajo la dirección de Brendan Rodgers», antes de calificar la situación de los Reds como «catastrófica».

Esta nueva derrota agrava la mala situación de los Reds esta temporada, ya que han quedado eliminados de todas las competiciones nacionales, tras decir adiós a la Copa de la Liga, mientras que actualmente ocupan el quinto puesto en la Premier League con 49 puntos.

Al Liverpool solo le queda esta temporada la Liga de Campeones, donde se prepara para enfrentarse al París Saint-Germain en los cuartos de final.

Los dos equipos se enfrentarán en el partido de ida en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles, y volverán a medirse el martes siguiente (14 de abril).

Esta dura derrota ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del entrenador Arne Slot, ya que algunos informes apuntan a que la directiva del Liverpool se inclina por su destitución, mientras que el español Xabi Alonso es el principal candidato para sucederle.