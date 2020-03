Juárez: "Marc Crosas me enseñó la vida nocturna y tuve que regresar al año y medio"

El mexicano habló de la relación que tuvo con el mediocampista español durante su paso por el Celtic.

Luego de su extraordinaria actuación en el Mundial 2010, Efraín Juárez dio el salto a Europa para comenzar una nueva aventura con el Celtic. Aunque las cosas comenzaron de la mejor manera con el equipo de Glasgow, el mexicano, de un momento a otro, perdió la confianza de Neil Lennon.

El canterano de Pumas, que ahora es parte del cuerpo técnico del New York City, hizo un repaso de lo que fue su paso por el Viejo Continente y habló sobre las razones que le impidieron triunfar. Una de ellas, según cuenta, fue su relación con Marc Crosas y la vida nocturna de la que no pudo escapar.

"Yo pintaba para ser figura en el , hasta que Marc Crosas me enseñó la vida nocturna y me tuve que regresar al año y medio", reveló Juárez en diálogo con TUDN, recordando lo que fue la temporada en la que coincidió en el vestidor del conjunto escocés con el ex mediocampista de .

Vale destacar que Juárez tuvo un paso fugaz por Europa, pues unos meses después de su fichaje se marchó en calidad de cedido al Zaragoza, a pedido del Vasco Aguirre. Una vez culminada la temporada, regresó a para jugar con América y antes de probar suerte en Canadá y Noruega.