Edson Álvarez y una clase maestra para convertir críticas en elogios

Hoy en día no existe un mexicano con una mayor transformación de su carrera como Edson Álvarez. El mediocampista tuvo muchos problemas a su llegada al Ajax de la Eredivisie, siendo Ronald de Boer, leyenda del club, uno de sus principales detractores. Sin embargo, ahora las críticas del exfutbolista pasaron a ser elogios a una de las figuras del equipo actualmente.

En el verano del 2019, el entonces defensa de las Águilas cerró su fichaje con los de Ámsterdam en lo que parecía un movimiento para suplir la salida de Matthijs de Ligt a la Juventus. Sin embargo, el mexicano no encontraba su lugar en el terreno de juego, siendo por momentos un zaguero y en otros un contención, lo que le impedía pulir las cualidades para uno de los dos puestos.

Dicha inestabilidad le provocó demasiadas críticas al ex América. Ronald de Boer fue uno de los personajes que más cuestionaban la estadía de Álvarez en los Países Bajos. "Todavía no estoy realmente convencido de Álvarez. Todavía no creo que sea un jugador que haga que Ajax sea mejor en el mediocampo. Ante el Valencia o Chelsea, que son buenos equipos y con jugadores de calidad, Edson puede jugar en el medio. Pero cuando el Ajax tenga la posesión, igual no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona", dijo anteriormente el neerlandés.

Sin embargo, todos esos juicios le fueron útiles al nacido en Tlanepantla. Edson poco a poco fue ganándose la confianza del plantel y encontró en el mediocampo su lugar ideal para desenvolverse como un escudo sumamente sólido. La espera rindió frutos y su evolución fue recientemente elogiada por el propio Ronald, quien contempla al mexicano como un modelo a seguir para los jóvenes del club.

"El otro día hablé con uno de los grandes talentos de la cantera, un chico que sueña con debutar este año con el primer equipo. Le dije: 'Tú puedes ser mejor futbolista que Álvarez, pero Álvarez tiene tal mentalidad, tal deseo de ganar cada duelo, cada pelota. ¡Eso es muy importante! ¡No necesitas ser el mejor jugador para estar en el primer equipo! Eso es solo un arma. Esto es mucho más que jugar bien con la pelota'", sentenció en entrevista para El País.

Sobre la mentalidad de la que habla De Boer, Edson reveló recientemente que su pasaporte lo obligó a esforzarse aún más en el club. "Fui el primer mexicano en jugar para el Ajax. Conoces brasileños y argentinos en Europa. Tienen menos que demostrar. Por mi nacionalidad, sentí que tenía que hacer un esfuerzo adicional", estableció.

Aunado a ello, sus inicios en Ámsterdam fueron complicados por cuestiones extra cancha. Su familia no realizó el viaje a los Países Bajos en 2019 y tardó en conseguir todos los documentos necesarios para mudarse a Europa. En múltiples ocasiones el futbolista reveló que este era un factor importante que lo mantenía con la cabeza ocupada en ello, pero una vez que udo reunirse con su esposa e hija, se dedicó a mejorar deportivamente para afianzar un puesto en el Ajax.

Con una extensión de contrato hasta 2025, Edson se perfila para ser la próxima gran venta del Ajax. El mexicano ha mejorado exponencialmente sus cualidades y el planteamiento de Erik ten Hag, estratega del club, no se puede entender sin la presencia de Álvarez como titular. El tiempo lo decidirá todo, pero el futuro es bastante prometedor con el contención del Tricolor.