Tampoco a van Basten le gusta Edson Álvarez en el Ajax: "No juega con facilidad en posesión"

El legendario exdelantero tiene dudas sobre las cualidades futbolísticas del mediocampista mexicano.

Durante las últimas semanas, Edson Álvarez se ha hecho con la titularidad en el Ajax, arrancando todos los partidos del gigante holandés, sin importar que disputen Eredivisie o Europa League.

Poco a poco parece más adaptado a sus funciones en el mediocampo. Recupera pelotas, distribuye con facilidad y es una herramienta importante para el juego aéreo. Sin embargo, aún existen importantes personajes que duden de él.

Hace algunos meses el que constantemente lo señaló públicamente había sido Ronald de Boer, exdefensor holandés. Esta ocasión fue Marco van Basten, uno de los mejores delanteros de la historia que vivió años gloriosos con el AC Milan.

van Basten analizó el empate entre PSV y Ajax en Ziggo Sports, criticando fuertemente al Machín y algunos de sus compañeros: "Gravenberch y Álvarez en el medio campo: no son los mejores futbolistas. Esos no son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no ha estado bien en los últimos partidos. Tienes que lidiar con eso. Álvarez no es un chico que juegue con facilidad en posesión", remató.

El Ajax ya está instalado en los octavos de final de la Europa League, en donde se medirán al Young Boys. Mientras tanto, en la Eredivisie lideran cómodamente el campeonato, con seis puntos de ventaja y un partido menos.