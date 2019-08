Doria: "En Brasil tienen una idea equivocada del futbol mexicano"

El sudamericano relató que en un principio sólo había escuchado del país por la delincuencia organizada.

A sus 24 años, el zaguero Matheus Doria dejó el futbol europeo por la . Desde el torneo Apertura 2018 defiende los colores de Santos, equipo que en el Apertura 2019 es el líder de la tabla general contra pronóstico y en buena parte gracias a la solidez defensiva.

"La gente en tiene una idea equivocada del fútbol mexicano. Es un campeonato muy organizado, muy bien jugado y que tiene grandes jugadores. Hay al menos ocho clubes que pueden ser campeones fácilmente", sostuvo el brasileño en entrevista con ESPN.

Sobre si le costó adaptarse al estilo de vida de nuestro país en comparación con la calidad que podía tener en el Viejo Continente en , y , donde militó con el , y el Yeni Malatyaspor, comentó: "sabíamos de la situación del narcotráfico. Mi padre no quería que fuera por esto. Habían muchas series como El Chapo y Narcos. Mi padre vino antes para ver las instalaciones del club y la ciudad. Me dijo que la decisión era fácil porque era un espectáculo y que me encantaría".

"Lo más increíble es que tus vecinos te digan que hace años había muchos problemas con el narcotráfico. Dicen: 'Aquí mataron a 15 personas y arrestaron al capo'. Pensé, '¿Qué es esto? ¡No es posible!' Hoy en día no hay nada de eso, es un lugar súper tranquilo. La ciudad es muy segura y tiene mucha vigilancia", contó.

Los Guerreros apenas han recibido una sola anotación, y fue desde los once pasos, en tres jornadas disputadas. Son el único conjunto en haber ganado sus tres primeros cotejos y sumar nueve puntos.