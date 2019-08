Diego Vázquez, disconforme: "Cada equipo hace lo que quiere"

Primera División Honduras: El entrenador de Motagua protestó por el balón que se utilizó en el partido contra Real España.

Diego Vázquez mantiene su disgusto por las condiciones en que se jugó el partido contra Real y que terminó en derrota de Motagua por la mínima. El factor de la discordia fue la pelota con la que se jugó el partido y el técnico del bicampeón vigente de Honduras no lo dejó pasar por alto.

"No vi que comentaran el tema del balón. Se jugó toda una primera fecha con una pelota, en la pretemporada mandan un balón y vamos allá y nos obligan a jugar con el balón amarillo del torneo pasado. Y los árbitros lo aceptan. Ellos aducían que no lo tenían, apenas en la segunda fecha, cuando en la primera se jugó en todas las canchas con el esférico blanco y no es el mismo. No es que cambia el color. Son pelotas diferentes", argumentó el argentino.

A la vez, el entrenador del Ciclón Azul aceptó la pelota con la que tuvo éxito su equipo, aunque también ironizó en función a la próxima jornada que se le viene, ante . "Con ese balón salimos campeones. Ahora, nosotros el domingo vamos a jugar con la pelota Mikasa, con la que se juega con Segunda División, que es pesada, porque cada equipo hace lo que quiere. Si es tan estricta (la organización de la Liga) para los horarios, (por qué) un detalle tan importante no lo hace valer".