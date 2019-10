Diego Coca estará afuera un mes y medio

El volante del Águila y Selección de El Salvador se lesionó en el Caribe.

Club Deportivo Águila dio a conocer que uno de sus volantes estará afuera de las canchas, ya que se resintió de una lesión en los partidos que tuvo la Selección de El Salvador en su gira por el Caribe. Ante Montserrat donde fue titular y contra Santa Lucía fue suplente en el equipo de Carlos De los Cobos.

Según el médico del Águila, Victorino Villatoro, lo que sufre el jugador “es una lesión del menisco externo de la rodilla derecha, el problema es que se le bloquea la rodilla cuando realiza un movimiento giratorio, lo cual le ha impedido trabajar con normalidad”.

Mientras tanto, el volante también comentó: “Desde el lunes pasado ya me molestaba la rodilla, ya en Santa Lucía le dije al profesor De los Cobos que no podía jugar porque es una lesión vieja que tengo desde la temporada anterior, he estado jugando infiltrado con el equipo pero la verdad me ha estado molestando mucho”.