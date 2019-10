Didier Ovono no olvida al Alianza

El portero gabonés tiene presente al equipo que representó.

Didier Ovono llegó a jugar al Alianza en una época difícil para el equipo paquidermo, tras el cambio de administración de la familia Padilla a sus dueños pasados, los Sol Meza. En esa misma época, también FIFA castigó al cuadro blanco por un año sin contratar jugadores, ya que incumplieron una demanda del colombiano John Marulanda, por incumplimiento de pago.

Ovono estuvo en ese plantel lleno de limitantes, pero fue de los más sobresalientes con Alianza y le gustaría regresar a jugar y retirarse ahí: “sería un orgullo acabar mi carrera en Alianza. No olvido a la institución ni a su afición. Después de tantos años no he perdido esa identidad con el equipo. Si lo logro será una historia linda”.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, agregó: “He estado pendiente de Alianza siempre porque tengo amigos allí y la afición me manda mensajes de cariño hasta donde estaba, por eso pienso que sería un orgullo regresar a Alianza”.