Deco, director deportivo del Barcelona, se pronunció sobre los rumores del regreso de Lionel Messi al club durante su mandato.

Deco se refirió a la posibilidad de que Messi regrese para dar su «último baile» con la camiseta azulgrana antes de retirarse y, en declaraciones al diario Sport, afirmó: «Es un tema complicado. Durante la campaña electoral se habló mucho de él y su nombre estuvo presente todo el tiempo. Messi es el mejor jugador de la historia del Barcelona y, para mí, uno de los mejores de la historia del fútbol».

Y añadió: «Nos gustaría que el fútbol fuera eterno en todos los aspectos. Hay muchas cosas que nos gustaría que duraran para siempre, pero se acaban; todo tiene un principio, un desarrollo y un final, y especular sobre este tema me parece sin sentido».

Como director deportivo, Deco aclaró: «Desde que estoy aquí, nunca se ha planteado su regreso».

Y añadió: «Nunca me ha llamado Messi ni nadie que lo represente para decirme: “Quiero volver a jugar”. Todo han sido rumores y especulaciones».

Deco insistió en que no hay prueba de que el astro argentino haya expresado un deseo explícito de disputar una segunda etapa como jugador del primer equipo. «Él no ha mostrado ese deseo; publicó un mensaje en Instagram en el que decía que le gustaría volver algún día, pero no concretó cuándo. Hablar de estas cosas con un jugador de la talla de Leo carece de lógica a menos que haya algo real y concreto».

El excompañero de Messi apoyó la idea de una ceremonia en su honor, pero recordó que su organización depende de otras áreas del club y no del ámbito deportivo: «Es obvio que la fecha del homenaje a Messi no depende de mí».

Por último, recordó la visita de Messi a las obras del «Spotify Camp Nou» en noviembre, cuando el jugador se encontraba en un hotel con la selección y, según entendió, pasó por el estadio solo para ver las obras. «Parece que estaba con la selección en el hotel, salió a pasear y pasó por el Camp Nou. Al menos eso he entendido».



