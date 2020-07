¿De qué equipo es hincha Lionel Messi?

River, Barcelona, Independiente, Newell's. Un repaso por todos los rumores acerca del club dueño del corazón del mejor jugador del mundo.

Lionel Messi despierta pasiones incalculables a lo largo y ancho del mundo, pero hay una discusión que hace eco y se cobra grandes discusiones entre los futboleros argentinos: ¿de qué equipo es hincha?

Si bien durante el del año 2015, donde miles de hinchas de River viajaron a para presenciar la tan esperada final ante , Messi decidió no gritar y pedirle disculpas a los fanáticos argentinos presentes, el mismo Diez se encargó de disipar las dudas.

En una entrevista con TyC Sports en el año 2019, el capitán de la Selección fue muy claro al respecto: "Cuando jugué la final del Mundial de Clubes y no le festejé el gol a River, empezaron a decir que era hincha de River. Alguno dijo Independiente también, en una época andaba con camisetas que me gustaban y la de Independiente era linda, estaba muy buena. Me saqué una foto con esa y quedó. Pero era de y lo sigo siendo, de chico iba a popular o platea", sostuvo.

Lionel Messi: En Argentina sólo jugaría en #Newells, aunque sea 6 meses"



TU SUEÑO ES NUESTRA ILUSIÓN 🔴⚫ pic.twitter.com/McqwfqjBvf — OrgulloRojinegro (@OrgRojinegro) May 28, 2018

Desde ya que su identificación con el equipo catalán hace imposible no asumir que gran parte de su corazón pertenece, y bien ganado lo tienen, al Barcelona. Sin embargo, tal como lo explicó el propio Lio en diálogo con Fox Sports Radio, su sueño en un principio había sido jugar en el equipo de Núñez.

"Me pusieron 15 minutos, estaba lleno de pibes, pero me dijeron que vuelva en diez días. Volví, hice tres o cuatro goles y me ofrecieron quedarme, pero tenía que traer el pase de Newell´s", contó. Este paso, fue el que perjudicó su llegada al equipo que hoy conduce Gallardo. "Cuando fui a buscarlo -al pase-, me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y nunca me lo dieron, River me iba a pagar el tratamiento. Newell´s no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado", concluyó.

Messi es de #River!!

Pidió perdón en el gol.

Pos partido fue al vestuario a pedir una camiseta.

Su ídolo es Aimar. pic.twitter.com/UcxDhfO3ft — Esto es River (@Estoesriverok) December 26, 2015

Con un ídolo como Pablo Aimar, las versiones acerca de un posible lazo afectivo con la institución de la Banda siempre estuvieron presentes, sin embargo Messi es leproso y así se encarga de aclararlo cada vez que puede.