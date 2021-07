Cuántas Eurocopas ha ganado Inglaterra en su historia

El país donde se inventó el fútbol no tiene tantos buenos recuerdos en el certamen más importante del continente.

Inglaterra tiene una gran deuda pendiente que es, a la vez, una enorme herida: nunca pudo ganar una Eurocopa. Sí, parece insólito. El país donde se inventó el fútbol nunca logró alzar el trofeo más importante del continente. De hecho, tampoco pudo acceder a una final de la competencia.

Guía Eurocopa 2021: Cuándo empieza, grupos, calendario, partidos y sedes

Sus dos mejores versiones se vieron en 1968 (el torneo se disputó en Italia) y 1996 (fue local). En ambas ocasiones, apenas llegó hasta las semifinales, quedando tercero en la clasificación de las dos ediciones.

El artículo sigue a continuación

Pero la historia oscura no termina aquí. De las 15 ediciones anteriores a las del 2021, el conjunto inglés no se clasificó en cinco oportunidades (1964, 1972, 1976, 1984 y 2008) y no participó en una (1960). Además, cuatro veces fue eliminado en primera ronda (1980, 1988, 1992 y 2000).

Cuesta creer esta estadística, teniendo en cuenta que el país cuenta –históricamente- con una de las ligas más importantes del mundo y que, además, ganó una vez el Mundial (1966).