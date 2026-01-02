Manchester United y Leeds United comparten una rivalidad intensa, con el regreso del club de Yorkshire a la Premier League ayudando a reavivar viejas pasiones.

Leeds fue una fuerza a tener en cuenta en el fútbol inglés desde la década de 1960 hasta la década de 1970 y con frecuencia se encontraban enredados con Manchester United en la carrera por la gloria. Ese espíritu competitivo perduró en la década de 1990 y hasta principios de la década de 2000 antes del descenso de los Whites de la Premier League en 2003-04. Leeds regresó a la máxima división en la temporada 2020-21, antes de descender nuevamente en la temporada 2022-23.

Sin embargo, han vuelto a la mesa principal nuevamente y, como resultado, tendrán encuentros regulares con los Red Devils una vez más, pero ¿cuándo fue la última vez que vencieron a sus enemigos de larga data? GOAL tiene los detalles.

¿Cuándo fue la última vez que Leeds derrotó a Manchester United?

La última victoria de Leeds contra Manchester United fue el 3 de enero de 2010, cuando el club de Yorkshire emergió con una victoria por 1-0 en Old Trafford en la tercera ronda de la FA Cup.

Un gol de Jermaine Beckford fue la diferencia entre los dos equipos y la victoria fue aún más notable considerando que Leeds jugaba en la League One, dos divisiones por debajo de los Red Devils, en ese momento. De hecho, un total de 42 puestos en liga separaban a los equipos.

Aunque Manchester United rotó un poco su plantilla, el equipo enviado a jugar contra Leeds ese día seguía siendo formidable, con jugadores como Gary Neville, Wes Brown, Jonny Evans, Dimitar Berbatov y Wayne Rooney en el once inicial.

Beckford anotó en el minuto 19 cuando corrió hacia el balón largo de Jonny Howson por encima, dejando a Brown atrás antes de meter el balón junto a Tomasz Kuszczak.

Después del partido, el entonces entrenador del Leeds, Simon Grayson, dijo a BBC Radio Leeds: "Sabíamos que podíamos hacerles daño hoy y esto señaló lo bien que hemos estado jugando toda la temporada. Esta victoria es para los aficionados, que nos han apoyado en cada partido. Una vez más, estuvieron geniales y se lo merecen."

La derrota fue la primera vez que Sir Alex Ferguson perdió en la tercera ronda de la FA Cup y también fue la primera vez durante su mandato que el club fue eliminado de la competición por un equipo de una liga inferior.

Aunque estaba enfadado por el resultado, Ferguson reconoció el mérito del Leeds, señalando que habían "luchado como tigres".

"Leeds tuvo un apetito por el juego mucho mejor que nosotros", concedió Ferguson. "Necesitas suerte y ellos la tuvieron, pero se la merecieron porque jugaron muy bien."

Man Utd 0-1 Leeds United (FA Cup 3 de enero de 2010)

Manchester United Leeds United Kuszczak Ankergren Neville Crowe Brown Kisnorbo Fabio Naylor Evans Doyle Anderson (Owen, 69) Kilkenny Gibson Howson (Snodgrass, 77) Berbatov Johnson Rooney Hughes (White, 90+2) Obertan (Giggs, 57) Beckford (⚽️ 19) Welbeck (Valencia, 57) Becchio (Michalik, 88)

¿Cuál es el récord de Leeds United contra Manchester United?

Competición Victorias de Leeds Victorias de Manchester United Empates Premier League (inc. Primera División) 22 37 31 Segunda División 1 3 2 FA Cup 3 4 3 Copa de la Liga 0 5 0 Total 26 50 37

Datos de la tabla correctos al 2 de enero de 2026

El Manchester United tiene la ventaja sobre el Leeds en lo que respecta a su récord general de enfrentamientos, con 50 victorias en 113 encuentros. El Leeds ha ganado 26 partidos contra los Red Devils y han empatado en 37 ocasiones.

La mayor parte del éxito de Leeds contra Manchester United se produjo antes de la 'era Premier League', con el equipo de Old Trafford dominando el panorama posterior a 1992 en Inglaterra. Desde la temporada 1992-93, Leeds ha vencido a sus rivales de Manchester solo cuatro veces en la Premier League, empatando ocho y perdiendo 16.

Resultados recientes de Leeds United vs Manchester United

Fecha Resultado Competición 12 de febrero de 2023 Leeds 0-2 Man Utd Premier League 8 de febrero de 2023 Man Utd 2-2 Leeds Premier League 20 de febrero de 2022 Leeds 2-4 Man Utd Premier League 14 de agosto de 2021 Man Utd 5-1 Leeds Premier League 25 de abril de 2021 Leeds 0-0 Man Utd Premier League 20 de diciembre de 2020 Man Utd 6-2 Leeds Premier League

Manchester United ha dominado a Leeds en las últimas temporadas y aún no ha perdido contra los Whites desde su tan esperado regreso a la Premier League en 2020-21.

En seis encuentros de Premier League desde entonces, los Red Devils han marcado 19 goles (un promedio de 3.12 por partido), concediendo siete (1.1 por partido).

Los aficionados de Leeds tienen que remontarse más de una década para su última victoria sobre sus rivales, pero seguirán esperanzados de que Daniel Farke pueda lograr lo que no pudieron Marcelo Bielsa y Jesse Marsch y orquestar un triunfo.