Cuando Boca rechazó al Pity Martínez

Antes de irse a la MLS, el 10 de River reveló que de chico se probó sin suerte en el Xeneize, Racing e Independiente, entre otros clubes.

Luego de consagrarse como el último ídolo de River tras convertirse en un verdadero verdugo para Boca, Gonzalo Martínez decidió continuar su carrera en el Atlanta United de la MLS. Pero antes de marcharse al fútbol de Estados Unidos, confesó que previo a su llegada a Huracán se había probado, entre otros equipos, en el Xeneize.

"Me probé en Boca, Racing, Independiente, Banfield y Lanús. Me probé en varios. Mi último equipo en Mendoza fue el centro de Empleados de Comercio, con el que no terminé bien. Porque sentí que me cortaron la posibilidad de jugar en Buenos Aires porque siempre pedían mucha plata", contó el Pity, en declaraciones al diario El País, y agregó: "Por suerte, me alumbró Dios con mi representante, que es Marcelo Simonian. Él confió en mí y me fue a buscar. Me llevó a Huracán a los 14 años. Allí arranqué, hice las inferiores y debuté en Primera a los 18 años, de la mano del técnico Juan Amador Sánchez. Fue en el 2011, frente a Almirante Brown. Le estoy muy agradecido a Huracán. Nunca me olvido de ese club al que quiero mucho y me abrió las puertas siempre. En Huracán también fui muy feliz y gané títulos. Además, ellos me dieron la posibilidad de llegar a River".

¿Por qué Martínez no jugó en el Xeneize? Según reveló hace un tiempo Goyo Carrizo (el primer compinche de Diego Maradona en los Cebollitas), él mismo se había encargado de llevar al Pity desde Mendoza a Buenos Aires para que se probara en el club de la Ribera, pero lo rechazaron por su físico.

"Era chiquito, jorobadito, no se movía, estaba al lado mío. Lo llamé y le dije: “¿Vos querés ir a Buenos Aires? Movete un poquito, entonces, que te quiero ver”. Tocó dos pelotas y dije: “Este pibe es un crack”. Lo traje, y como tenía mucho contacto con Griffa y Maddoni, porque mi hijo estaba en Boca, se probó en Casa Amarilla. “Es buen jugador, pero muy chiquito, y Boca no espera”, me dijeron. En ese ínterin fui coordinador en El Porvenir y lo llevé una semana a la pensión, también lo mostré en Banfield y lo rebotaron por lo mismo. En ese tiempo, mientras hacía el curso de técnico conocí a Roberto Fernández, que trabajaba con el empresario Marcelo Simonian. En un recreo, me preguntó si tenía algún pibe bueno. “Hay un mendocino que la rompe, hay que esperarlo, pero en 3 o 4 años juega en Primera, no tengo dudas”, le dije. Enseguida me llamó Simonian, me dijo que confiaba en mi mirada. Hizo venir a los padres, firmaron los papeles y lo dejó en Huracán", aseguró Carrizo, en una entrevista concedida a la revista El Gráfico.

