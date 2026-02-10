Cruz Azul vs Vancouver FC, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul enfrenta a Vancouver FC este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup.

Sigue aquí en directo el partido Cruz Azul vs Vancouver FC de la Concacaf Champions Cup 2026

Luego de un juego redondo en la ida, los Cementeros se impusieron 3-0 y tienen prácticamente amarrada la clasificación a los octavos de final de la competencia y buscarán cerrar con broche de oro la eliminatoria en esta oportunidad.

La misión es prácticamente imposible para los canadienses, quienes necesitan ganar por cuatro goles de diferencia y simplemente esperan despedirse de una manera decorosa del torneo de la zona.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver este partido de la Concacaf Champions Cup 2026:

Cómo ver Cruz Azul vs Vancouver FC, por Concacaf Champions Cup 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus, ESPN España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Vancouver FC

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Olimpico Universitario

El partido se disputa este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Cuauhtémoc.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (viernes 13)

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul contra Vancouver FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon Alineación probable Suplentes Manager M. Nash

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul ha venido de menos a más en el presente semestre y el primer gran paso que quieren dar es amarrar el boleto a octavos de final de la Concacaf Champions Cup, torneo del cual son los actuales campeones defensores y sueñan con repetir la conquista del 2025 para de esta manera, poder convertirse en los máximos ganadores históricos de la competencia.

Loa Cementeros cerraron en el último día de transferencias a Nicolás Ibáñez de Tigres; sin embargo, se antoja complicado que el argentino tenga participación en este compromiso y su debut se daría hasta el fin de semana en la Liga MX, precisamente ante los de la UANL, su ex equipo.

El cruce de esta llave será contra el vencedor de la eliminatoria entre Rayados de Monterrey y Xelajú, por lo que es probable que La Máquina se mida a otro equipo mexicano en la siguiente fase, en un duelo de favoritos a conquistar el torneo de la zona.

Noticias de Vancouver FC

Tras un duelo de ida para el olvido, Vancouver FC está prácticamente sentenciado en la eliminatoria contra Cruz Azul y simplemente buscará tener un cierre digno en la vuelta, cuando se vuelvan a enfrentar a los Celestes, ahora en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

Esta fue la primera participación del equipo canadiense en el plano internacional en apenas cuatro años de existencia y esperan en el futuro, volver a la Concacaf Champions Cup para tener una mejor participación y buscar trascender hasta instancias más avanzadas.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

CRU Último partidos VAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Vancouver FC 0 - 3 Cruz Azul 3 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

Enlaces útiles