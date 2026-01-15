Cruz Azul vs Puebla, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul enfrenta al Puebla este sábado 17 de enero a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Cruz Azul vs Puebla del torneo Clausura 2026

La Máquina logró obtener su primera victoria de la competencia a media semana sobre Atlas, dejando atrás el descalabro contra León de la primera fecha, por lo que en esta ocasión, se enfocan en hilvanar un triunfo más cuando se midan a los Camoteros.

La Franja se impuso a Mazatlán en la jornada doble y buscará dar la sorpresa contra una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano como lo es la de los Cementeros, para sumar los tres puntos, pensando en salir de los últimos puestos de la tabla de cocientes y evitar la multa.

Cómo ver Cruz Azul vs Puebla, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Las Estrellas, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en Las Estrellas, TUDN, Vix Premiumy el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Puebla

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Cuauhtémoc.

México: 21:05 horas

Estados Unidos:22:05 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:05 horas

00:05 horas España:04:05 horas (domingo 18)

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul contra Puebla alineaciones probables



Noticias de Cruz Azul

Después de dejar muchas dudas en el arranque del torneo, Cruz Azul tomó un importante respiro con su victoria en la segunda jornada sobre Atlas, en el que fue su debut como local en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble que será su casa durante el Clausura 2026 al no llegar a un acuerdo para permanecer en el Estadio Olímpico Universitario.

Nicolás Larcamón espera que el desgaste de viajar a otro estado de la República Mexicana para disputar sus partidos de local no afecte el rendimiento de sus futbolistas, debido a que es un semestre clave para el club en el que también estarán defendiendo el título de la Concacaf Champions Cup.

De momento, la incertidumbre al interior de La Máquina se mantiene con Miguel Ángel Borja, pues no han podido cerrar el fichaje del delantero colombiano, el cual incluso, ya regresó a su país en espera de que se defina su futuro.

Noticias de Puebla

Los Camoteros buscan que este torneo dejen atrás los malos momentos que vivieron el pasado, en el que terminaron en el fondo de la tabla general con únicamente doce puntos, lo cual los tiene en el penúltimo puesto de la porcentual, donde si hoy terminara la competencia, pagarían multa.

Puebla vivirá una situación inédita en este partido, ya que serán visitantes administrativos en su propio estadio, debido a que compartirán el Estadio Cuauhtémoc a lo largo de este certamen con Cruz Azul, mientras los Celestes esperan la reapertura del Estadio Azteca.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

