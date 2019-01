Cristian Hernández se despidió de Sanarate

El argentino se marcha a Comunicaciones para lo que resta del torneo.

Cristian Hernández, mediante su cuenta de Facebook, dio a conocer que se marcha de Sanarate para sumarse a Comunicaciones de cara a lo que resta del Clausura 2019 de la Liga Nacional.

"Quiero agradecerle a todo Sanarate por abrirme las puertas a su futbol, por confiar en mí durante todo un año y especialmente por hacerme crecer deportivamente. A su JD, colaboradores y demás personas, creo que se lograron cosas importantes para el club y el pueblo. Me llevo los buenos momentos vividos y el apoyo incondicional de la afición, que en todo momento me demostró respeto y me hizo sentir como uno más. Les deseo siempre lo mejor, muchas gracias por todo", dijo Hernández.