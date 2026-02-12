Copa FA 2025-26: sorteo, calendario, resultados y guía de cada ronda

La FA Cup vuelve para su 145.ª edición en 2025-26, en la que los equipos más importantes de Inglaterra (además de algunos de Gales) se enfrentarán para hacerse con uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del fútbol.

Con la participación de clubes de todos los niveles de la pirámide futbolística, la FA Cup ofrece con frecuencia a los equipos más modestos la oportunidad de enfrentarse a los gigantes de este deporte y, susurrándolo, la posibilidad de dar la sorpresa. El Crystal Palace era el vigente campeón, pero cayó ante el Macclesfield FC, equipo que no milita en la liga, en la tercera ronda, mientras que equipos como el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y un grupo de aspirantes a la Premier League les pisarán los talones.

Aquí, GOAL te ofrece todos los detalles sobre la FA Cup 2025-26, ronda por ronda, incluyendo los sorteos, los partidos, los resultados y la información televisiva.

Sorteo, calendario y resultados de la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo tuvo lugar el lunes 12 de enero de 2026. Entre los emparejamientos más destacados se encuentra el partido entre el Wrexham y el Ipswich Town, mientras que el Manchester City se reencuentra con su rival local, el Salford City. En el Reino Unido, los partidos se retransmitirán en directo por la BBC y TNT Sports. En Estados Unidos, los partidos se podrán ver en la cadena ESPN.

Sorteo, calendario y resultados de la tercera ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo de la tercera ronda de la FA Cup se celebró el lunes 8 de diciembre, justo antes del partido en directo entre el Brackley Town y el Burton Albion, y los partidos se disputarán entre el 9 y el 12 de enero.

Fecha Partido Canal de televisión 9 de enero Port Vale 1-0 Fleetwood Town Discovery+, ESPN+ 9 de enero Preston North End 0-1 Wigan Discovery+, ESPN+ 9 de enero Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham gana 4-3 en los penaltis) TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 9 de enero MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford gana 4-3 en los penaltis) Discovery+, ESPN+ 10 de enero Wolves 6-1 Shrewsbury Town Discovery+, ESPN+ 10 de enero Everton 1-1 Sunderland (el Sunderland gana 3-0 en los penaltis) Discovery+, ESPN+ 10 de enero Cheltenham Town 0-2 Leicester City Discovery+, ESPN+ 10 de enero Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 de enero Doncaster Rovers 2-3 Southampton Solo resumen (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Ipswich Town 2-1 Blackpool Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Manchester City 10-1 Exeter City Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Sheffield Wednesday 0-2 Brentford Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Fulham 3-1 Middlesbrough Solo resumen (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Burnley 5-1 Millwall Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Boreham Wood 0-5 Burton Albion Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle gana 7-6 en los penaltis) Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 Stoke City 1-0 Coventry City Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+ 10 de enero Tottenham 1-2 Aston Villa BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 de enero Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare Discovery+, ESPN+ 10 de enero Cambridge United 2-3 Birmingham City Discovery+, ESPN+ 10 de enero Bristol City 5-1 Watford Discovery+, ESPN+ 10 de enero Charlton Athletic 1-5 Chelsea TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 de enero Derby County 1-3 Leeds United TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+ 11 de enero Portsmouth 1-4 Arsenal TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 de enero West Ham 2-1 QPR (prórroga) Discovery+, ESPN+ 11 de enero Norwich City 5-1 Walsall Discovery+, ESPN+ 11 de enero Swansea City 2-2 West Brom (West Brom gana 6-5 en los penaltis) Discovery+, ESPN+ 11 de enero Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull gana 4-3 en los penaltis) Discovery+, ESPN+ 11 de enero Sheffield United 3-4 Mansfield Town Discovery+, ESPN+ 11 de enero Manchester United 1-2 Brighton TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 12 de enero Liverpool 4-1 Barnsley TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 20 de enero Salford City 3-2 Swindon Town ESPN+

Sorteo, calendario y resultados de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26 se celebró el lunes 3 de noviembre de 2025, y los partidos se disputarán entre el 5 y el 8 de diciembre.

Fecha Partido Canal de televisión 5 de diciembre Salford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select 6 de diciembre Accrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town Solo lo más destacado 6 Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Solo lo más destacado 6 de diciembre Cheltenham Town 6-2 Buxton Solo lo más destacado 6 de diciembre Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers Solo lo más destacado 6 de diciembre Peterborough 0-1 Barnsley Solo lo más destacado 6 de diciembre Fleetwood Town 2-2 (prórroga + penaltis 4-2) Luton Town Solo lo más destacado 6 de diciembre Grimsby Town 4-0 Wealdstone Solo lo más destacado 6 de diciembre Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Solo lo más destacado 6 de diciembre Peterborough United 0-1 Barnsley Solo lo más destacado 6 de diciembre Port Vale 1-0 Bristol Rovers Solo lo más destacado 6 de diciembre Stockport County 0-0 (prórroga + penaltis 5-4) Cambridge United Solo lo más destacado 6 de diciembre Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Solo lo más destacado 6 de diciembre Wigan Athletic 2-2 (prórroga + penaltis 4-3) Barrow Solo lo más destacado 6 de diciembre Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer y TNT Sports 2 / ESPN Select 6 de diciembre Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select 7 de diciembre Slough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select 7 de diciembre Boreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer y TNT Sports 1 / ESPN Select 7 de diciembre Gateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select 7 de diciembre Blackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select 8 de diciembre Brackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Sorteo, calendario y resultados de la primera ronda de la FA Cup 2025-26

Los partidos de la primera ronda de la FA Cup 2025-26 se disputaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025. El sorteo tuvo lugar el lunes 13 de octubre de 2025.

Fecha Partido Canal de televisión 31 de octubre Luton Town 4-3 Forest Green Rovers TNT Sports 1 / ESPN Select 1 de noviembre Chelmsford City 4-1 Braintree Town TNT Sports 1 y 3 / ESPN Select 1 de noviembre Weston Super Mare 2-1 (prórroga) Aldershot Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Salford City 1-1 (4-2 en los penaltis) Lincoln City Solo lo más destacado 1 de noviembre Colchester United 2-3 MK Dons Solo lo más destacado 1 de noviembre Tranmere Rovers 1-3 Stockport County Solo lo más destacado 1 de noviembre Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham Solo lo más destacado 1 de noviembre Cheltenham Town 1-0 Bradford City Solo lo más destacado 1 de noviembre Barnsley 3-2 York City Solo lo más destacado 1 de noviembre Reading 2-3 (prórroga) Carlisle United Solo lo más destacado 1 de noviembre Bromley 1-2 Bristol Rovers Solo lo más destacado 1 de noviembre Peterborough United 1-0 Cardiff City Solo lo más destacado 1 de noviembre Oldham Athletic 3-1 Northampton Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers Solo lo más destacado 1 de noviembre Stevenage 0-1 Chesterfield Solo lo más destacado 1 de noviembre Boreham Wood 3-0 Crawley Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Sutton United 2-1 AFC Telford United Solo lo más destacado 1 de noviembre Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Spennymoor Town 0-2 Barrow Solo lo más destacado 1 de noviembre Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle Solo lo más destacado 1 de noviembre FC Halifax Town 0-2 Exeter City Solo lo más destacado 1 de noviembre Slough Town 2-1 Altrincham Solo lo más destacado 1 de noviembre Wealdstone 1-0 Southend United Solo lo más destacado 1 de noviembre Rotherham United 1-2 (prórroga) Swindon Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United Solo lo más destacado 1 de noviembre Buxton 2-1 (prórroga) Chatham Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Burton Albion 6-0 St Albans City Solo lo más destacado 1 de noviembre Blackpool 1-0 Scunthorpe United Solo lo más destacado 1 de noviembre Cambridge United 3-0 Chester Solo lo más destacado 1 de noviembre AFC Wimbledon 0-2 Gateshead Solo lo más destacado 1 de noviembre Mansfield Town 3-2 Harrogate Town Solo lo más destacado 1 de noviembre Macclesfield 6-3 AFC Totton Solo lo más destacado 1 de noviembre Fleetwood Town 2-1 Barnet Solo lo más destacado 1 de noviembre Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select 2 de noviembre South Shields 1-3 Shrewsbury Town TNT Sports 1 / ESPN Select 2 de noviembre Eastleigh 0-3 Walsall BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 2 de noviembre Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree TNT Sports 1 / ESPN Select 2 de noviembre Gainsborough Trinity 1-2 (prórroga) Accrington Stanley TNT Sports 1 / ESPN Select 3 de noviembre Tamworth 0-1 Leyton Orient TNT Sports 1 / ESPN Select

Canal de televisión y retransmisiones de la FA Cup 2025-26

País Canal de televisión Reino Unido TNT Sports, discovery+, BBC Estados Unidos ESPN

Reino Unido

TNT Sports, discovery+ y la BBC son los socios de retransmisión de la FA Cup en el Reino Unido para la temporada 2025-26. TNT Sports retransmitirá partidos seleccionados de la primera y segunda ronda, además de todos los partidos de la tercera ronda en adelante, excepto aquellos que comiencen durante el periodo de restricción de retransmisiones de los sábados a las 15:00. Por su parte, la BBC retransmitirá 14 partidos en directo, compartiéndolos con TNT Sports. Retransmitirá dos partidos por ronda hasta los cuartos de final, incluidos estos. También retransmitirá una semifinal y la final.

Estados Unidos

En Estados Unidos, los partidos de la FA Cup se podrán ver y retransmitir en directo por ESPN y sus canales de red, incluido ESPN Select.

Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26

Las rondas de clasificación de la FA Cup se disputaron a partir de agosto de 2025, y la primera ronda propiamente dicha, como se la conoce, comenzó a finales de octubre y principios de noviembre. Cuarenta y ocho equipos de la EFL (24 de la League One y 24 de la League Two) participan en esta fase.

Los equipos de la Premier League y la Championship entran en la tercera ronda, que está prevista para principios de enero de 2026. A continuación se muestra el desglose de las fechas de las rondas, así como los equipos que participan y el número de partidos.

Ronda Fecha principal Equipos participantes Número de partidos Primera ronda 1 de noviembre de 2025 24 equipos de la Liga Uno + 24 equipos de la Liga Dos 40 Segunda ronda 6 de diciembre de 2025 Ninguna 20 Tercera ronda 10 de enero de 2026 20 equipos de la Premier League + 24 equipos de la Championship 32 Cuarta ronda 14 de febrero de 2026 Ninguna 16 Quinta ronda 7 de marzo de 2026 Ninguna 8 Cuartos de final 4 de abril de 2026 Ninguno 4 Semifinales 25 de abril de 2026 Ninguna 2 Final 16 de mayo de 2026 Ninguno 1

¿Cuál es el premio en metálico de la FA Cup 2025-26?

El premio en metálico de la FA Cup varía según la ronda, y los ganadores de los empates de la primera ronda reciben 45 000 £ (60 000 $) cada uno, mientras que los perdedores reciben 15 000 £ (20 000 $) cada uno. Los premios aumentan significativamente a medida que avanzan las rondas, pero también lo hacen las apuestas, ya que no hay premios en metálico para los perdedores de la cuarta ronda, la quinta ronda y los cuartos de final. Como partido independiente, la final tiene un valor de 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) para los vencedores, mientras que los subcampeones se llevan a casa 1 millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares).

Si un equipo entra en la competición en la primera ronda y gana la FA Cup, acumulará algo más de 4 millones de libras (5,3 millones de dólares) en premios. El premio máximo que puede acumular un equipo de la Premier League que entre en la tercera ronda de la FA Cup es de 3,9 millones de libras (5,2 millones de dólares).