Convocados de la Selección de Bolivia: formación, plantel, figura, DT y alineación

El balompié de dicho país no se clasifica a una Copa del Mundo desde el muy lejano Estados Unidos 1994.

El fútbol boliviano atraviesa una crisis de la que no se ha podido recuperar desde hace muchos años. Penúltimo lugar de la eliminatoria rumbo a 2018 y último en la 2019, el presente no le sonríe al combinado del altiplano, pues se encuentra lejos de presumir una generación prodigiosa.

Para la Verde, el objetivo es claro para las Eliminatorias Sudamericanas a 2022: complicar a las potencias con las que se cruzará, aprovechar su localí y aspirar a colarse en los puestos para el Repechaje. La legión extranjera es su principal fortaleza competitiva, contando con interesantes jugadores que tienen la tarea de cargar con el peso del equipo.

Sus primeras dos pruebas en el calendario del certamen son de fuego. Ni más ni menos que contra y , en ese orden.

A continuación, en Goal te presentamos todo lo que debes saber del representativo.

FIGURA

Los años pasan y Marcelo Moreno Martins sigue siendo el líder de la Verde. Milita en el Cruzeiro de la segunda división de Brasil, teniendo la responsabilidad de concretar las llegadas que genere el equipo.

PLANTEL

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Rubén Cordano (Blooming) y Jimmy Roca (Nacional Potosí).

Defensas: José Sagredo (The Strongest), Harry Céspedes (Royal Pari), Sebastián Reyes (Jorge Wilstermann), Guimer Justiniano (Royal Pari), Leonardo Zabala (Palmeiras). José María Carrasco (Blooming). Wálter Antelo (Royal Pari), Gabriel Valverde (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Saúl Torres (The Strongest), Álex Arano (Blooming) y Jesús Sagredo (Blooming).

Volantes: Alejandro Chumacero ( ), Boris Céspedes (Servette), Erwin Júnior Sánchez (Blooming), Diego Wayar (The Strongest), Carlos Áñez (Oriente Petrolero), Rául Castro (The Strongest), Antonio Bustamante (Blooming), Franz Gonzales (Sport Boys Warnes), Christian Árabe (Always Ready), Fernando Saldías (Palmaflor), Rudy Cardozo (The Strongest) y Jhasmani Campos (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins (Cruzeiro), Bruno Miranda (Royal Pari), Nelson Orozco (Blooming), César Menacho (Blooming), Jaume Cuéllar ( ) y Carlos Saucedo (Royal Pari).

POSIBLE XI INICIAL

CUERPO TÉCNICO

Técnico: César Farías