Contemplan a Lainez y Edson Álvarez al Preolímpico

Jaime Lozano buscará contar con los futbolistas del Betis y Ajax para el torneo de Concacaf.

Aún cuando el Preolímpico de la Concacaf que se llevará a cabo en Guadalajara no se disputa en Fecha FIFA, el entrenador de la Selección mexicana Sub 23 Jaime Lozano ha considerado a Diego Lainez y Edson Álvarez en la lista final.

“Empezamos la participación el 20 de marzo, que todavía no es Fecha FIFA, que empieza el 23. Están contemplados todos los que dan la edad, incluyéndolos a ellos (Edson y Lainez) que están en Europa”, detalló sobre la futura convocatoria de 20 jugadores.

Lo que sigue para Lozano será el acercamiento con los clubes para poder recibir el aval de su participación en la competencia que dará dos lugares a Tokio 2020.

“Son referentes, más Edson que Diego, que ha participado más en la Mayor. No me he acercado a los clubes para pedirlos, pero hay que esperar”, puntualizó.