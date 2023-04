Consejos de apuesta Real Madrid vs Chelsea: predicciones y cuotas para Champions League

Consejos de apuesta y predicciones para el duelo de Real Madrid vs Chelsea en los cuartos de final de Champions League.

Consejos de apuesta Real Madrid vs Chelsea

Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y predicciones para apostar en el Real Madrid vs Chelsea por el partido de ida de cuartos de final de Champions League que se disputa el miércoles 12 de abril en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Chelsea se enfrentarán repitiendo la llave que protagonizaron en la edición pasada y el equipo español, actual monarca del certamen se perfila como favorito para llevarse el triunfo en casa, en especial por la actualidad de los blues y el historial.

Real Madrid gana: 1,70 con bet365

No anotarán ambos equipos: 1,90 con bet365

Kalidou Koulibaly recibirá tarjeta amarilla: 3,00 con bet365

El rey de Europa, candidato una vez más

Real Madrid se perfila como favorito para ganarle al Chelsea debido a sus seis victorias en ocho partidos durante esta Champions League, además de un invicto como local con cuatro triunfos.

Los ingleses, de irregular campaña, sólo tienen dos duelos ganados como visitantes en esta edición del certamen y viven un presente difícil tras la salida del entrenador Graham Potter.

Aunque los dirigidos por Ancelotti perdieron el fin de semana contra Villarreal, tienen como gran objetivo repetir el título continental y hace apenas una semana demostraron su calidad goleando al Barcelona.

Contundencia merengue y escasez blue

Real Madrid buscará, de local, poner un pie en semifinales de Champions League y llega con buenas estadísticas goleadoras: hizo 12 goles en sus últimos tres partidos.

En contraparte, el Chelsea, que ahora es dirigido por Frank Lampard, no convierte hace tres duelos y no encuentra el camino para hacerle daños a los rivales. En la ronda anterior de Liga de Campeones no anotaron de visita y apenas hicieron dos goles en la serie.

Los merengues también han demostrado en el Santiago Bernabéu su solidez defensiva. En sus cuatro partidos del certamen jugados en casa apenas han recibido dos goles.

Koulibaly, candidato a recibir amarilla

La llegada de Lampard al Chelsea provocó un cambio en la defensa, pero el DT ratificó su confianza en Kalidou Koulibaly, quien a pesar de tener negativos registros de amonestaciones, es titular indiscutido.

El senegalés se perfila como estelar y es el candidato a recibir tarjeta amarilla frente al Real Madrid, en especial porque esta campaña lleva seis partidos en el certamen y dos cartulinas. En Premier League suma seis amonestaciones.

Como antecedente, la temporada pasada, cuando también se enfrentaron en cuartos de final, el partido en el estadio Santiago Bernabéu estuvo cargado de tarjetas amarillas para el Chelsea, que recibió cuatro amonestaciones.

Cuotas Real Madrid vs Chelsea

Cuotas correctas al momento de publicar (12 de abril del 2023) y están sujetas a cambio.

Real Madrid gana: 1,70 con bet365

Empate: 3,75 con bet365

Chelsea gana: 4,75 con bet365