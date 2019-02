Conoce la programación de la jornada 5

La Liga Mayor de Futbol de El Salvador volverá el próximo fin de semana.

La Primera División confirmó este lunes la programación de la jornada 5, que quedó repartida con tres partidos para el sábado 9 de febrero y domingo 10 de febrero. Se jugará de la siguiente manera:

Sábado: Jocoro vs Metapán (3:00PM) en el estadio Correcaminos, Santa Tecla vs Chalatenango (6:00PM) en el estadio Las Delicias y Sonsonate vs FAS (7:00PM) en el estadio Ana Mercedes Campos.

Domingo: Pasaquina vs Firpo (3:00PM) en el estadio Marcelino Imbers, Águila vs Limeño (3:15PM) en el estadio Juan Francisco Barraza y Audaz vs Alianza (3:15PM) en el estadio Cuscatlán.

José Martínez, director deportivo del Audaz, explicó al periódico EL GRÁFICO, las razones del cambio de sede para el juego contra el subcampeón: “Se están haciendo los trámites para jugar en el Estadio Cuscatlán. No debe haber problemas, porque no es la primera vez que un equipo hace uso de su cambio de sede. A la cancha del estadio de San Vicente hay que darle un cuido especial en esta época, para que pueda aguantar con los partidos que faltan de este torneo. Si bien es cierto ha mejorado bastante, tampoco está como quisiéramos que esté”.