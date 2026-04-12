Con el visto bueno de Pérez, el Real Madrid planea el regreso de Toni Kroos

El Real Madrid quiere recuperar a Toni Kroos para que sea clave en el futuro del club, pues en Valdebebas creen que su regreso marcará la diferencia.

Aunque podría seguir jugando, pues mantiene una excelente forma física, su regreso no será como futbolista. Su figura reforzará el trabajo de Arbeloa y los actuales centrocampistas. La decisión está tomada, pero aún se definen la fórmula y el cargo.

Según el diario español «AS», su regreso se concretaría al inicio de la próxima temporada para ocupar el vacío dejado hace dos años.

Su aportación diaria en Valdebebas, sea cual sea su rol definitivo, impulsará el crecimiento del club.

Su despedida, con lágrimas de la afición tras su último partido en el Bernabéu, quedó grabada en la memoria. Seis días después llegó el broche: el sexto título de la Liga de Campeones. poniendo un broche de oro a su carrera en el momento que él eligió, con la misma elegancia que mostró cada día sobre el césped.

La relación entre Florentino Pérez y el alemán siempre ha sido excelente y ahora el presidente lidera su regreso.

Tras asentarse en Madrid con su familia, Kroos dirige una academia de fútbol en Pozuelo de Alarcón y ya ha llevado a sus equipos a Valdebebas para medirse al Real Madrid.



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