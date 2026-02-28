Los aficionados al boxeo están listos para una gran noche este sábado, 28 de febrero de 2026, cuando Emanuel Navarrete y Eduardo «Sugar» Núñez se enfrenten en un combate por la unificación del título de peso superpluma en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Ambos púgiles llegan con títulos mundiales en juego —el cinturón de la OMB de Navarrete y el de la FIB de Núñez— en lo que se anuncia como una guerra totalmente mexicana en 130 libras. Su estado de forma reciente sugiere una acción trepidante, con las 27 victorias por KO de Núñez y el estilo agresivo e implacable de Navarrete, que probablemente darán lugar a un combate estelar explosivo. La cartelera completa se retransmitirá en directo por DAZN y contará con una sólida alineación de combates para la noche de la pelea.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Navarrete vs. Núñez, desde la fecha del combate y las horas de inicio en todo el mundo hasta cómo verlo y retransmitirlo en streaming en cualquier parte del mundo.

¿Cuándo es Emanuel Navarrete contra Eduardo Núñez?

Fecha: sábado, 28 de febrero de 2026

sábado, 28 de febrero de 2026 Lugar: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos

Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora de inicio: alrededor de las 8:00 p. m. ET / 1:00 a. m. GMT (domingo), y se espera que el evento principal comience más tarde, después de las preliminares.

Este gran combate por la unificación del título de peso superpluma es el plato fuerte de una cartelera repleta de Matchroom Boxing en directo desde Arizona, con combates preliminares que comenzarán más temprano esa misma noche.

Cómo ver o retransmitir Emanuel Navarrete contra Eduardo Núñez

📺 DAZN: Toda la cartelera, incluyendo Navarrete vs Núñez, se retransmitirá en directo en DAZN en todo el mundo con una suscripción. Se puede ver en televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, navegadores web y dispositivos de streaming.

Toda la cartelera, incluyendo Navarrete vs Núñez, se retransmitirá en directo en DAZN en todo el mundo con una suscripción. Se puede ver en televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, navegadores web y dispositivos de streaming. 🔗 Enlace de streaming: Visita la página oficial de DAZN para registrarte y ver la retransmisión en directo.

Visita la página oficial de DAZN para registrarte y ver la retransmisión en directo. Información sobre la suscripción a DAZN: Los planes actuales de DAZN incluyen opciones mensuales o anuales, que dan acceso al boxeo, las MMA y otros deportes de combate en directo. Las suscripciones varían según la región y suelen incluir repeticiones y resúmenes.

Cartelera de Emanuel Navarrete contra Eduardo Núñez

A continuación se muestra la cartelera confirmada para el evento del sábado, que tendrá lugar en Glendale:

Combate Peso / Detalles Emanuel Navarrete contra Eduardo Núñez Unificación del título mundial de peso superpluma de la IBF y la WBO Tahmir Smalls contra Abel Ramos Peso welter Emiliano Vargas contra Agustín Quintana Peso superligero Arturo Cárdenas contra Jordan Martínez Supergallo Héctor Beltrán Jr. contra César Díaz Peso pluma / Cartelera principal

Navarrete y Núñez: historia del combate

Emanuel Navarrete

Apodo: «Vaquero»

Títulos: Campeón de peso superpluma de la OMB

Récord: 39-2-1 (32 KO)

Perfil: Navarrete, un temido púgil con una potencia implacable, es uno de los campeones mundiales más emocionantes del boxeo.

Eduardo «Sugar» Núñez

Apodo: «Sugar»

Títulos: Campeón de peso superpluma de la FIB

Récord: 29-1 (27 KO)

Perfil: Brutal especialista en nocauts y actual campeón de la FIB, Núñez tiene uno de los mejores porcentajes de nocauts de la división.

Dónde más ver la acción

Aplicación DAZN: disponible en dispositivos como televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, consolas de videojuegos y ordenadores.

Repeticiones y momentos destacados: Si te pierdes la retransmisión en directo, las repeticiones y los momentos destacados estarán disponibles a través de la plataforma DAZN.