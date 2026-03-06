Cómo ver UFC 326: Holloway vs Oliveira 2, cartelera completa, enlaces para ver en streaming y más

Max «Blessed» Holloway y Charles «Do Bronx» Oliveira se enfrentarán en una espectacular revancha de peso pluma que encabezará el UFC 326. El combate, que tendrá lugar en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro (Brasil), enfrentará a dos de los mejores luchadores de la historia años después de su primer encuentro. Con el título en juego y Oliveira luchando ante su público, lo que está en juego no podría ser mayor.

Para los aficionados a las peleas de todo el mundo, es un evento principal que no se pueden perder, pero eso es solo la punta del iceberg. A continuación encontrarás toda la información necesaria para ver la cartelera completa en directo, además de las horas de inicio y todos los combates confirmados, desde las preliminares hasta el evento principal.

¿Cuándo es UFC 326: Holloway vs Oliveira 2?

Detalles del evento Hora/Lugar Fecha Domingo, 26 de octubre (Reino Unido, Europa, India, Brasil), sábado, 25 de octubre (EE. UU.) Lugar Jeunesse Arena, Río de Janeiro, Brasil Hora de inicio de las preliminares 8:00 p. m. ET / 1:00 a. m. BST / 5:30 a. m. IST Comienzo del evento principal 10:00 p. m. ET / 3:00 a. m. BST / 7:30 a. m. IST

🇺🇸 Cómo ver UFC 326 en EE. UU.

En Estados Unidos, Holloway vs Oliveira 2 y toda la cartelera de UFC 326 se retransmitirán en directo en Paramount+. Tras el importante acuerdo de derechos audiovisuales de UFC, ahora se puede acceder a los eventos numerados a través del servicio de streaming por suscripción.

Los suscriptores del «Plan Essential» pueden acceder a todos los eventos de la UFC, incluidas las tarjetas PPV y las Fight Nights, por 8,99 $ al mes (o 89,99 $ al año). El «Plan Premium» está disponible por 13,99 $ al mes y ofrece una experiencia sin anuncios y acceso adicional a los deportes en directo de SHOWTIME y CBS.

🇬🇧 Cómo ver UFC 326 en el Reino Unido

UFC 326 se retransmitirá en exclusiva en directo por TNT Sports 1. Los aficionados del Reino Unido pueden ver la acción en directo en discovery+ o a través de TNT Sports Box Office en Sky, BT y Virgin Media. No es necesario tener una suscripción mensual a TNT Sports para comprar el evento PPV individual.

Cómo ver UFC 326 en cualquier lugar con una VPN

Si UFC 326 no está disponible para verlo en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para sintonizar la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que te permite eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos.

Si no estás seguro de qué VPN elegir, te recomendamos ExpressVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Cartelera completa de UFC 326

Aquí tienes todas las peleas confirmadas programadas para UFC 326: Holloway vs Oliveira 2:

Cartelera principal

Peso pluma: Max Holloway vs Charles Oliveira

Peso gallo: José Aldo contra Jonathan Martínez

Peso medio: Michel Pereira contra Ihor Potieria

Peso semipesado: Anthony Smith vs Vitor Petrino

Peso medio: Caio Borralho contra Paul Craig

Cartelera preliminar

Peso pluma: Jack Shore contra Joanderson Brito

Peso paja: Karolina Kowalkiewicz contra Iasmin Lucindo

Peso ligero: Elves Brener contra Myktybek Orolbai

Peso pluma: Jean Silva contra William Gomis

Cartelera preliminar temprana

Peso wélter: Gabriel Bonfim contra Nicolas Dalby

Peso mosca: Alessandro Costa contra Kevin Borjas

Peso ligero: Ismael Bonfim contra Vinc Pichel

Peso mosca: Dione Barbosa contra Ernesta Kareckaite

UFC 326: Lo que está en juego

No se trata solo de una revancha, sino de una batalla por el legado. Max Holloway busca demostrar su dominio una vez más tras su impresionante victoria por el título «BMF», mientras que Charles Oliveira aspira a recuperar su puesto en la cima ante sus aficionados en Río.

Más allá del evento principal, el regreso del «Rey de Río», José Aldo, añade un enorme peso emocional a la cartelera, junto con estrellas brasileñas en ascenso como Michel Pereira y Caio Borralho. Es una alineación repleta de talento que promete fuegos artificiales desde las primeras preliminares hasta la campana final.