Cómo ver el partido de hoy entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort de la Bundesliga: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás viajando al extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido de hoy entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort dará comienzo a las 14:30 del 21 de febrero de 2026.

Previa del partido

El líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, recibe al Eintracht de Fráncfort en el Allianz Arena este sábado. Aunque el Rekordmeister cuenta con seis puntos de ventaja en lo más alto de la tabla, se enfrenta a un Fráncfort resurgido bajo una nueva dirección en un partido que podría complicarse por las fuertes nevadas en Baviera.

El Bayern de Múnich busca mantener su impulso antes del gran «Der Klassiker» de la próxima semana contra el Borussia Dortmund. Los hombres de Vincent Kompany están en un gran momento de forma, tras golear recientemente al Werder Bremen por 3-0. Con 57 puntos en 22 partidos y una impresionante diferencia de goles de +63, siguen siendo los grandes favoritos en casa.

El Eintracht Frankfurt, actualmente séptimo, parece haber encontrado un segundo aire bajo la dirección del nuevo entrenador Albert Riera. Las Águilas rompieron su racha sin victorias con un contundente 3-0 sobre el Borussia Mönchengladbach el pasado fin de semana. A pesar de ser claros perdedores, la flexibilidad táctica de Riera, que incluye el uso del lateral izquierdo Nathaniel Brown en una posición central «invertida», los ha hecho mucho más impredecibles.

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borrar la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

