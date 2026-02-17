Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoOlympiacos
Karaiskakis Stadium
team-logoBayer Leverkusen
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traducido por

Cómo ver el partido de hoy de la Champions League entre el Olympiacos y el Bayer Leverkusen: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre el Olympiacos y el Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y las noticias sobre los equipos.

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Olympiacos contra el Bayer Leverkusen, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

EE. UU.Paramount+
Reino UnidoTNT Sports
AustraliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
IndiaJioStar
África meridional/subsaharianaSuperSport
MalasiabeIN Sports Malasia
Oriente MediobeIN Sports MENA

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Eluda las restricciones geográficas con unaVPN. ¡Consiga Express!

Hora de inicio del Olympiacos vs Bayer Leverkusen

crest
Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
Karaiskakis Stadium

El partido de hoy entre el Olympiacos y el Bayer Leverkusen comenzará el 18 de febrero de 2026 a las 20:00.

Previa del partido

El Olympiakos y el Bayer Leverkusen se han enfrentado en tres ocasiones anteriores en la Liga de Campeones de la UEFA: el equipo griego ha ganado dos de ellas (1 derrota), la más reciente el mes pasado, con una victoria por 2-0 en casa en la jornada 7 de la fase de grupos. Eso les dará un gran impulso de cara al partido, ya que se enfrentan al equipo alemán en su propio terreno.

Bayer LeverkusenGetty Images

Por su parte, el Leverkusen no ha ganado en cuatro partidos en Grecia (1 empate y 3 derrotas) desde su victoria por 4-1 en la Recopa de Europa ante el Panathinaikos en 1993. Sin embargo, sus resultados en la Bundesliga son mucho mejores, ya que llegan al partido tras golear por 4-0 al St Pauli, lo que supone su último repunte y les ha aupado al sexto puesto de la tabla, a solo tres puntos de los cuatro primeros y con un partido menos.

Lesiones y estadísticas clave

Se espera que el Olympiacos siga sin poder contar con el centrocampista Theofanis Bakoulas, que continúa su larga recuperación de una lesión de rodilla. El defensa Francisco Ortega y el delantero Mehdi Taremi son duda tras perderse el partido del fin de semana en Levadiakos, y este último también está a una tarjeta de la suspensión, junto con Santiago Hezze y Dani García.

Por parte del equipo griego, Mehdi Taremi ha participado directamente en cuatro goles en la UEFA Champions League esta temporada (2 goles y 2 asistencias), mientras que el último jugador del Olympiacos que superó esa cifra en una sola edición fue Ieroklis Stoltidis en la 2007-08 (5: 3 goles y 2 asistencias).

Mehdi Taremi Getty Images

Los visitantes seguirán sin poder contar con el delantero Eliesse Ben Seghir, que aún se está recuperando de una lesión de tobillo sufrida durante la Copa Africana de Naciones el mes pasado.

El portero Mark Flekken también se está recuperando de una lesión de rodilla que sufrió en enero, lo que significa que Janis Blaswich volverá a defender la portería, mientras que Nathan Tella está fuera de combate por un problema en el pie.

El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García fue el jugador que más pases decisivos dio (133) en la fase de grupos de la UEFA Champions League de esta temporada. De hecho, sus 32 pases contra el Olympiakos en la jornada 7 fueron los más dados por cualquier jugador en un solo partido en esta edición (también 32 para Aleksandar Pavlovic, del Bayern de Múnich, contra el Union Saint-Gilloise en la jornada 7).

Noticias del equipo y plantillas

Olympiacos contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

OlympiacosHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestB04
88
K. Tzolakis
20
Costinha
45
P. Retsos
3
F. Ortega
5
L. Pirola
23
Rodinei
96
C. Mouzakitis
22
Chiquinho
10
G. Martins
32
S. Hezze
9
A. El Kaabi
28
J. Blaswich
8
R. Andrich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
20
Álex Grimaldo
19
E. Poku
30
I. Maza
24
A. Garcia
14
P. Schick

3-4-2-1

B04Away team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • José Luis Mendilíbar

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

OLY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

OLY

Últimos partidos

B04

2

Victorias

0

Empates

1

Victoria

8

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el Olympiacos vs Bayer Leverkusen

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo.
  2. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión de EE. UU., conéctese a un servidor de EE. UU.).
  3. Borrar caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto.
  4. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en la pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: La mayoría de los televisores y dispositivos basados en Android, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, tienen aplicaciones VPN nativas. Solo tienes que buscar tu proveedor de VPN en la tienda de aplicaciones de tu televisor, iniciar sesión y conectarte como lo harías en tu teléfono.
  • Apple TV, Roku y consolas: Estos dispositivos a menudo no admiten aplicaciones VPN directas. La solución más sencilla es utilizar Smart DNS ( que suele encontrarse en la configuración de tu cuenta VPN) o duplicar/transmitir la transmisión desde tu teléfono o portátil conectado a la VPN a tu televisor.

Evita las restricciones geográficas con unaVPN. ¡Consigue Express!

0