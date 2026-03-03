Cómo conseguir entradas para la UEFA Champions League 2026: información sobre la fase eliminatoria, próximos partidos, precios y mucho más

La Liga de Campeones entra en su fase más decisiva este mes de marzo, ya que los octavos de final reúnen a la élite europea tras una tensa ronda de eliminatorias.

Grandes equipos como el Real Madrid, el París Saint-Germain y el Newcastle se han asegurado su plaza para unirse a los gigantes cabezas de serie, entre los que se encuentran el Arsenal, el Manchester City y el Liverpool, en la lucha por el trofeo.

Con los partidos de ida programados para los días 10 y 11 de marzo y los decisivos partidos de vuelta para los días 17 y 18, cada gol es vital a medida que se aclara el camino hacia la final en Budapest. Los aficionados podrán presenciar el espectáculo en directo en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo.

Si quieres estar allí para ver la acción, GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre los próximos partidos y cómo conseguir entradas a continuación.

Próximos partidos de la UEFA Champions League

Nota: En el calendario que figura a continuación, la hora de inicio se indica primero en GMT, seguida de la hora local del equipo local.

Fecha Partido Lugar Entradas Martes, 10 de marzo Galatasaray vs Liverpool (17:45) RAMS Park (Estambul) Entradas Atalanta vs Bayern Múnich (20:00) Gewiss Stadium (Bérgamo) Entradas Atlético de Madrid vs Tottenham (20:00 h) Estadio Metropolitano (Madrid) Entradas Newcastle vs Barcelona (20:00 h) St James' Park (Newcastle) Entradas Miércoles, 11 de marzo Bayer Leverkusen vs Arsenal (17:45) BayArena (Leverkusen) Entradas Bodø/Glimt vs Sporting CP (20:00) Aspmyra Stadion (Bodø) Entradas PSG vs Chelsea (20:00 h) Parc des Princes (París) Entradas Real Madrid vs Man City (20:00) Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas Martes, 17 de marzo Sporting CP vs Bodø/Glimt (17:45) Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas Arsenal vs Bayer Leverkusen (20:00) Estadio Emirates (Londres) Entradas Chelsea vs PSG (20:00 h) Stamford Bridge (Londres) Entradas Manchester City vs Real Madrid (20:00 h) Etihad Stadium (Mánchester) Entradas Miércoles, 18 de marzo Barcelona vs Newcastle (17:45) Estadi Olímpic Lluís Companys Entradas Bayern Múnich vs Atalanta (20:00) Allianz Arena (Múnich) Entradas Liverpool vs Galatasaray (20:00 h) Anfield (Liverpool) Entradas Tottenham vs Atlético de Madrid (20:00 h) Estadio Tottenham Hotspur Entradas

¿Cuál es el calendario de la Liga de Campeones de la UEFA 2026?

Las rondas clasificatorias para la Champions League de esta temporada comenzaron a mediados de junio. Por lo tanto, la competición completa dura casi doce meses, y la final se celebrará en el Puskas Arena de Budapest a finales de mayo. Estas son las fechas de las rondas restantes:

20-21 de enero: Fase de liguilla (jornada 7)

28 de enero: Fase de grupos (jornada 8)

17-18 de febrero: Eliminatorias de la fase eliminatoria (ida)

24-25 de febrero: Eliminatorias de la fase eliminatoria (ida)

10-11 de marzo: octavos de final (ida)

17-18 de marzo: Octavos de final (ida)

7-8 de abril: Cuartos de final (ida)

14-15 de abril: Cuartos de final (2.º partido)

28-29 de abril: Semifinales (ida)

5-6 de mayo: Semifinales (2.º partido)

30 de mayo: Final

Cómo comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

A excepción de la final de la UEFA Champions League, no es posible comprar entradas para los partidos de la Champions League directamente a través de la UEFA. En su lugar, se venden por clubes entre los equipos que compiten en la edición de esta temporada. Debes visitar los sitios web de los clubes individuales para el partido al que deseas asistir y comprar tu entrada allí.

Aunque los portales oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Champions League, aquellos que deseen asistir a los partidos pueden considerar sitios de reventa secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la UEFA Champions League?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA varía en función de varios factores, entre ellos los clubes que participan, el lugar de celebración y la fase de la competición. Por ejemplo, una semifinal en la que participen el Real Madrid o el Arsenal costaría mucho más que un encuentro de la fase de liga en Limassol, viendo al Pafos.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA al comienzo de la temporada para la fase de liga. Si un equipo pasa a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos, dependiendo del rival, la ubicación y la demanda.

Consulte los portales oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios. Las entradas en sitios web de reventa secundarios, como StubHub, están disponibles actualmente a partir de 60 €.