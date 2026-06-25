Inglaterra aspira a jugar la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium. Primero, este sábado 27 de junio visitará Nueva Jersey para cerrar el Grupo L ante Panamá.
El equipo de Thomas Tuchel debutó con una victoria 4-2 sobre Croacia, pero luego empató 0-0 con Ghana y busca recuperar su mejor nivel antes de la ronda de 32.
Pese a dos buenas actuaciones, Panamá aún busca su primer punto en un Mundial y se despedirá del torneo tras este partido.
Hace ocho años, en el único precedente mundialista, Inglaterra goleó 6-1 en Nizhni Nóvgorod; Harry Kane marcó allí su primer hat-trick con la selección.
¿Cuándo se juega el Panamá-Inglaterra?
Calendario de Panamá en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Miércoles 17 de junio
Ghana - Panamá (19:00, hora del Este)
BMO Field, Toronto
Ghana ganó 1-0
Martes 23 de junio
Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)
BMO Field, Toronto
Croacia ganó 1-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
Estadio MetLife, East Rutherford
Calendario de Inglaterra para el Mundial de 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Lugar
Resultado final / Entradas
Miércoles, 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
Estadio AT&T, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)
Estadio Gillette, Foxborough
0-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
Estadio MetLife, East Rutherford
Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra?
La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partió de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.
A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y Final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Historial de enfrentamientos y estadísticas de Panamá contra Inglaterra
Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium
El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo cinco millas al oeste de Nueva York.
Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.
El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.
Además, en 2023 acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA, que el Chelsea disputó ante el París Saint-Germain frente a 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.