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Cómo conseguir entradas de última hora para Ecuador vs. Alemania: precios, MetLife Stadium y más

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Moisés Caicedo
F. Wirtz

No te pierdas a los tetracampeones del Mundial en acción.

El 25 de junio se cerrará el Grupo E del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el partido Ecuador-Alemania.

Alemania ha jugado todos los Mundiales desde 1954 y lo ha ganado cuatro veces (1954, 1974, 1990, 2014).

¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026?

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World Cup - Copa del Mundo - Grupo E
New York/New Jersey Stadium

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador llega tras terminar segundo en la eliminatoria de la CONMEBOL. Estos son sus partidos en Norteamérica:

Fecha

Partido

Lugar

Resultado final / Entradas

Domingo 14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador

Lincoln Financial Field (Filadelfia)

1-0

Sábado 20 de junio

Ecuador vs. Curaçao

Arrowhead Stadium (Kansas City)

0-0

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania

Estadio MetLife (East Rutherford)

Entradas

Calendario de Alemania en el Mundial 2026

Tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania busca mejorar su rendimiento en el Mundial de 2026. Su calendario en el Grupo E es el siguiente:

Fecha

Partido

Lugar

Resultado / Entradas

Domingo, 14 de junio

Alemania vs. Curazao

Estadio NRG (Houston)

7-1

Sábado 20 de junio

Alemania vs. Costa de Marfil

BMO Field (Toronto)

2-1

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania

Estadio MetLife (East Rutherford)

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Ecuador y Alemania?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos de eliminatoria con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Ecuador vs. Alemania?

La FIFA usa precios variables: desde 60 $ en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 $ en la final.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo 5 millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Qué podemos esperar del Ecuador-Alemania?

ECU

Últimos partidos

ALE

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

2

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
1/2