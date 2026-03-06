Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: partidos restantes, precios medios y más

La Premier League sigue siendo la competición más importante del fútbol mundial en cuanto a emoción y acción, con algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte escribiendo su nombre en la historia. Para los aficionados, ahora es el momento de hacerse con entradas para la Premier League.
Con más de un siglo de resultados, la Premier League es verdaderamente única. Reconocerás al campeón Manchester City, al viejo rival Manchester United, a pesos pesados como el Liverpool y al poderoso trío formado por el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham Hotspur. Nunca faltan las proezas atléticas y la pasión dinámica.
Próximos partidos de la jornada 30 de la Premier League y entradas
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Sábado, 14 de marzo, 12:30
|West Ham United contra Manchester City
|Sábado, 14 de marzo, 15:00
|Burnley vs AFC Bournemouth
|Sábado, 14 de marzo, 15:00
|Crystal Palace vs Leeds United
|Sábado, 14 de marzo, 15:00
|Sunderland vs Brighton
|Sábado, 14 de marzo, 17:30
|Chelsea vs Newcastle United
|Dom 15 mar, 14:00
|Arsenal vs Everton
|Dom 15 mar, 14:00
|Manchester United vs Aston Villa
|Dom 15 mar, 14:00
|Nottingham Forest vs Fulham
|Dom 15 mar, 16:30
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Lunes, 16 de marzo, 20:00
|Brentford vs Wolves
Próximos partidos de la jornada 31 de la Premier League y entradas
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Viernes, 20 de marzo, 20:00
|AFC Bournemouth vs Manchester United
|Sábado, 21 de marzo, 12:30
|Brighton vs Liverpool
|Sábado, 21 de marzo, 15:00
|Fulham vs Burnley
|Sábado, 21 de marzo, 17:30
|Everton vs Chelsea
|Sábado, 21 de marzo, 20:00
|Leeds United vs Brentford
|Dom 22 mar, 12:00
|Newcastle United vs Sunderland
|Dom 22 mar, 14:15
|Aston Villa vs West Ham United
|Dom 22 mar, 14:15
|Tottenham Hotspur vs Nottm Forest
|Dom 22 mar, 16:30
|Final de la Carabao Cup: Arsenal vs Manchester City
Próximos partidos de la jornada 32 de la Premier League y entradas
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Arsenal vs AFC Bournemouth
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Brentford vs Everton
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Burnley vs Brighton
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Manchester United vs Leeds United
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Nottingham Forest vs Aston Villa
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|Sunderland vs Tottenham Hotspur
|Sábado, 11 de abril, 15:00
|West Ham United vs Wolves
Próximos partidos y entradas de la jornada 33 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Aston Villa contra Sunderland
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Brentford vs Fulham
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Chelsea vs Manchester United
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Crystal Palace vs West Ham United
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Everton vs Liverpool
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Leeds United vs Wolves
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Newcastle United vs AFC Bournemouth
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Nottingham Forest vs Burnley
|Sábado, 18 de abril, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Brighton
Próximos partidos y entradas para la jornada 34 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|AFC Bournemouth vs Leeds United
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Arsenal vs Newcastle United
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Brighton vs Chelsea
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Burnley vs Manchester City
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Fulham vs Aston Villa
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Manchester United vs Brentford
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Sunderland vs Nottingham Forest
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|West Ham United vs Everton
|Sábado, 25 de abril, 15:00
|Wolves vs Tottenham Hotspur
Próximos partidos de la jornada 35 de la Premier League y entradas
|Fecha y hora (GMT)
|Partidos
|Entradas
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|AFC Bournemouth vs Crystal Palace
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Arsenal vs Fulham
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Aston Villa vs Tottenham Hotspur
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Brentford vs West Ham United
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Everton vs Manchester City
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Leeds United vs Burnley
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Manchester United vs Liverpool
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Newcastle United contra Brighton
|Sábado, 2 de mayo, 15:00
|Wolves vs Sunderland
¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?
El precio de las entradas para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según el grupo de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes, estudiantes y personas mayores, pero estos grupos varían de un equipo a otro.
Además, la ubicación de los asientos también influye mucho en el precio. La ubicación de los asientos y la ubicación de la grada influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos en categorías; por ejemplo, los partidos importantes contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios más elevados en consecuencia.
Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite de 30 libras por entrada para los partidos fuera de casa. Por lo tanto, si buscas una opción más barata, quizá te interese averiguar los partidos fuera de casa de tu equipo y conseguir entradas para ellos.
A continuación, GOAL ha desglosado los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos para los abonos de temporada.
Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas
¿Cómo comprar entradas para la Premier League?
Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde abonos para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, que están disponibles a través del portal oficial de venta de entradas del club.
Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:
- Primero a los abonados.
- A continuación, a aquellos que han asistido a partidos en casa anteriormente y están clasificados por puntos de fidelidad.
- Por último, al público durante el periodo de venta general.
Una vez que hayas comprado entradas para varios partidos en el Vitality Stadium, empezarás a acumular puntos, lo que te facilitará el acceso. Solo en ocasiones limitadas los partidos del Bournemouth se pondrán a la venta general, donde cualquiera puede comprar una entrada.
¿Quedan abonos de temporada para la Premier League?
La mayoría de los clubes de la Premier League han agotado las entradas generales para la temporada 2025/26.
Equipos populares como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham y el West Ham tienen listas de espera muy largas, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. El Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80 000 aficionados, mientras que el Liverpool y el Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para garantizar una plaza. Incluso los clubes con estadios más pequeños, como el Fulham, el Leeds y el Wolves, tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a su escasa capacidad.
El Brighton & Hove Albion y el Manchester City destacan por tener abonos de temporada disponibles para los socios, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada. Clubes como el Brentford, el Crystal Palace y el Nottingham Forest ofrecen un acceso limitado basado en puntos de fidelidad o en períodos de espera cortos. El Aston Villa, aunque tiene las entradas agotadas, ofrece una opción GA+ con ventajas adicionales.
¿Necesitaré ser socio para comprar entradas para la Premier League?Getty Images
En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige ser socio para comprar entradas para la Premier League, especialmente para los partidos más demandados o los clubes con más seguidores. La mayoría de los clubes de la Premier League aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:
- A los abonados
- A los socios del club (cuotas anuales de socio)
- Venta general (si quedan entradas)
Por lo general, ser socio te da acceso anticipado a las entradas, te permite acumular puntos de fidelidad y, a veces, te da acceso a contenido exclusivo o descuentos. En el caso de clubes importantes como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United o el Tottenham, ser socio suele ser la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, ya que las oportunidades de venta al público en general son escasas o inexistentes.
No obstante, algunos clubes, especialmente aquellos con mayor aforo o con menos entradas agotadas, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si quedan entradas disponibles. Comprar una membresía aumenta significativamente tus posibilidades y suele ser la forma más fiable de conseguir entradas.
¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?
El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.
A pesar de la gran demanda, ningún otro distribuidor oficial ofrecerá entradas para los partidos a un precio inferior al de los respectivos clubes implicados.
Recuerde leer atentamente los términos y condiciones de la compra y compruebe que está comprando en una fuente fiable.