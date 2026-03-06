Cómo comprar entradas para la Al-Khaleej 2025/26: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

La atención futbolística saudí suele centrarse la mayor parte del tiempo en los tres grandes (Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad), que se han repartido el título entre ellos durante las últimas nueve temporadas. Sin embargo, para experimentar y apreciar plenamente lo que ofrece la liga más importante de Asia, vale la pena echar un vistazo a todos los clubes de la Liga Profesional Saudí.

Un club que parece estar en alza es el Al-Khaleej, procedente de la ciudad de Saihat, en la provincia oriental, aunque actualmente juega sus partidos como local en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en la vecina ciudad de Dammam.

Deja que GOAL te guíe para que puedas ver al «Al-Danah» (Las Perlas), con toda la información sobre las entradas, incluyendo cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo juega el Al-Khaleej?

Fecha y hora Partido Entradas 6 de marzo de 2026 - 23:00 Al Khaleej contra Al Hazem Entradas 14 de marzo de 2026 - 23:00 Al Khaleej contra Al Nassr FC Entradas 3 de abril de 2026 - 20:00 Al Kholood contra Al Khaleej Entradas 11 de abril de 2026 - 19:40 Al Khaleej contra Al Hilal Entradas 24 de abril de 2026 - 19:45 Al Fateh contra Al Khaleej Entradas 28 de abril de 2026 - 22:00 Al Khaleej contra Al Najma Entradas 2 de mayo de 2026 - 22:00 Damac FC contra Al Khaleej Entradas 7 de mayo de 2026 - 22:00 Al Khaleej vs Al Ettifaq Entradas 13 de mayo de 2026 - 22:00 Al Akhdoud contra Al Khaleej Entradas 21 de mayo de 2026 - 22:00 Al Khaleej contra Al Ahli Entradas

Cómo comprar entradas para Al-Khaleej 2025/26

Para comprar entradas para los partidos del Al-Khaleej, el método más fiable es acudir a la página web oficial de la liga (SPL), donde se puede acceder a la sección «Fixture/Tickets» (Calendario/Entradas) en la pestaña «Matches» (Partidos).

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen celebrarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado, coincidiendo con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más populares, como cuando el Al-Khaleej juega contra el Al-Hilal o el Al-Nassr, o cuando se enfrenta a rivales locales como el Al-Qadsiah o el Al-Ettifaq, es recomendable comprar las entradas tan pronto como salgan a la venta para no quedarse sin las localidades que se desean.

Aunque los portales oficiales de la liga o del estadio son la forma más segura para que los aficionados consigan asientos en los partidos del Al-Khaleej, aquellos que deseen asistir a un encuentro pueden considerar plataformas secundarias como StubHub para comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Khaleej 2025/26?

Los precios de las entradas para el Al-Khaleej varían en función del partido, la categoría de asiento y la demanda.

Las opciones de asientos premium tienen precios más elevados, mientras que las entradas generales ofrecen opciones más asequibles. Los precios suelen oscilar entre 25 y 500 SAR, o más en el caso de los partidos más importantes.

Consulte la página web oficial de la liga para obtener más información sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas en sitios secundarios como StubHub están disponibles actualmente a partir de 24 SAR.

¿Qué se puede esperar del Al-Khaleej en la temporada 2025/26?

El Al-Khaleej ha pasado varias temporadas en la Liga Profesional Saudí, aunque ha estado siempre presente en la máxima categoría desde que ascendió al final de la campaña 2021/22 de la Primera División Saudí.

A pesar de ser más conocido como un exitoso club de balonmano, el Al-Khaleej se encuentra actualmente en su racha más larga en la primera división de fútbol de Arabia Saudí y ahora busca aprovechar los sólidos resultados de las temporadas anteriores. Una de sus actuaciones más memorables tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando venció al vigente campeón, el Al-Hilal, por 3-2 ante 17 150 espectadores en Dammam. Sorprendentemente, fue la primera derrota del Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí en 550 días.

La mayoría de las estrellas mundiales del fútbol que han acudido en masa a Arabia Saudí en las últimas temporadas han tendido a fichar por los equipos más consolidados y exitosos, como Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Moussa Diaby (Al-Ittihad).

Sin embargo, Al-Khaleej ha importado últimamente algunas joyas propias. Puede que los Pearls tengan la plantilla más veterana de la Liga Profesional Saudí, pero, con 33 años, el noruego Joshua King y el griego Konstantinos Fortounis están aprovechando su amplia experiencia para ayudar al Al-Khaleej a ascender en la clasificación. Ambos han marcado goles decisivos esta temporada, y Fortounis también encabeza la tabla de asistencias de la liga.

No es de extrañar que el Al-Khaleej haya aumentado su contingente griego, ya que Georgios Donis lleva al frente del equipo desde el verano pasado. Donis, que en la década de 1990 se convirtió en el primer jugador griego en jugar en la Premier League inglesa, ahora pretende seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que ayudó a forjar durante su primera temporada al frente del club con sede en Saihat.

Historia del estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd

El estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd es una instalación deportiva polivalente situada en la ciudad costera de Dammam, en el golfo Pérsico, la quinta ciudad más grande de Arabia Saudí. Ha sido el campo de los clubes de fútbol saudíes Al-Ettifaq y Al-Qadsiah desde su inauguración en 1973, aunque el Al-Ettifaq se mudó en 2023, tras la construcción de su nuevo estadio (EGO Stadium). Además, el Al-Khaleej ha utilizado el estadio para gran parte de sus partidos como local. La capacidad del estadio es de 26 000 espectadores.

El estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd está rodeado de una serie de instalaciones y servicios, entre los que se incluyen: un campo de entrenamiento alternativo, una pista para competiciones de atletismo, un edificio VIP y sus anexos, una mezquita, así como jardines, espacios al aire libre y aparcamientos.