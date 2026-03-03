El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en marcha, y la emoción de las eliminatorias está cautivando los corazones de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, 48 equipos competirán por el máximo galardón del fútbol internacional, lo que hará que el proceso de clasificación sea más intenso y emocionante que nunca. Desde las históricas rivalidades de Europa hasta los apasionados enfrentamientos de Sudamérica, cada partido es un paso crucial hacia la gloria en el torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre cómo comprar entradas, encontrar los mejores precios y asegurarte de no perderte ni un momento de la lucha de tu país por clasificarse para la Copa Mundial.

¿Cuándo son las eliminatorias para la Copa del Mundo 2025/26?

La campaña de clasificación se está intensificando en todo el mundo, con una ventana internacional crucial prevista para este mes de marzo.

Los equipos de todo el mundo están en acción mientras luchan por reservar su plaza en el torneo de 2026.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Italia contra Irlanda del Norte Estadio Atleti Azzurri d'Italia, Bérgamo Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Gales contra Bosnia y Herzegovina Estadio Cardiff City, Cardiff Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Ucrania contra Suecia Estadio Mestalla, Valencia (neutral) Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Polonia contra Albania PGE Narodowy, Varsovia Entradas 26 de marzo

, 18:00 CET Turquía contra Rumanía Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Eslovaquia contra Kosovo Tehelné pole, Bratislava Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET Dinamarca contra Macedonia del Norte Estadio Parken, Copenhague Entradas 26 de marzo

, 20:45 CET República Checa contra República de Irlanda Eden Arena, Praga Entradas 26 de marzo

, 20:00 hora local Nueva Caledonia contra Jamaica Estadio Akron, Zapopan, México Entradas 26 de marzo

, 17:00 hora local Bolivia vs. Surinam Estadio BBVA, Guadalupe, México Entradas 31 de

marzo Por determinar Final de la ruta A de la UEFA (ITA/NIR contra WAL/BIH) Por determinar (ganador de la semifinal) Entradas 31 de

marzo Por determinar Final de la ruta B de la UEFA (UKR/SWE contra POL/ALB) Por determinar (ganador de la semifinal) Entradas 31 de

marzo Por determinar Final de la ruta C de la UEFA (SVK/KOS contra TUR/ROU) Por determinar (ganador de la semifinal) Entradas 31 de

marzo Por determinar Final de la ruta D de la UEFA (CZE/IRL contra DEN/MKD) Por determinar (ganador de la semifinal) Entradas 31 de marzo

, 15:00 hora local República Democrática del Congo contra ganador de la semifinal de la ruta 1 Estadio Akron, Zapopan, México Entradas 31 de marzo

, 21:00 hora local Irak vs. Ganador de la semifinal de la ruta 2 Estadio BBVA, Guadalupe, México Entradas

¿Dónde comprar entradas para los clasificatorios de la Copa del Mundo?

Las entradas para los clasificatorios para la Copa del Mundo suelen ponerse a la venta por etapas.

La principal fuente de entradas es la federación oficial de fútbol del país anfitrión de cada partido.

Por ejemplo, para ver jugar a Inglaterra en Wembley, hay que acudir a la página web oficial de la FA. Estas entradas suelen ponerse a la venta primero para los miembros del club oficial de aficionados antes de que se abra el periodo de venta general.

Sin embargo, en el caso de los partidos con mucha demanda, las entradas pueden agotarse casi al instante. Las plataformas secundarias, como StubHub, ofrecen la posibilidad de comprar entradas a otros aficionados en el último momento.

¿Cuánto cuestan las entradas para los clasificatorios de la Copa del Mundo?

El precio de las entradas para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo varía considerablemente en función de varios factores: el partido, la ubicación, la categoría de los asientos y el punto de venta.

Las entradas vendidas oficialmente a través de las federaciones nacionales pueden ser bastante asequibles, a veces a partir de tan solo 20-30 € para partidos menos glamurosos.

Sin embargo, para un partido importante como Brasil contra Argentina o Inglaterra contra Kosovo, los precios nominales serán significativamente más altos y se agotarán muy rápido.

En plataformas secundarias como StubHub, es posible que pagues más que el precio nominal.

Actualmente, se pueden encontrar entradas en sitios web de reventa para algunos partidos por tan solo 12 dólares, mientras que las entradas premium para los partidos más importantes pueden costar varios cientos de libras. La clave es comparar precios en diferentes plataformas y ser flexible con la elección de asientos si se dispone de un presupuesto limitado.

¿Qué países se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Con países de todo el mundo representando a sus regiones para luchar por un puesto en la Copa del Mundo del año que viene, hay 18 plazas que ya se han cubierto para el torneo.

Los equipos que se han clasificado son:

Coanfitriones : Canadá, México, Estados Unidos

: Canadá, México, Estados Unidos AFC : Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón

: Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón CAF : Marruecos, Túnez

: Marruecos, Túnez CONMEBOL : Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC: Nueva Zelanda

¿Qué países se disputan la clasificación para el Mundial?

Con los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos ya clasificados, la batalla por las 45 plazas restantes en la Copa del Mundo de 2026 está en pleno apogeo. A fecha de octubre de 2025, docenas de países de todo el mundo siguen en liza. A continuación se ofrece un desglose preciso de los equipos que siguen compitiendo en cada confederación continental.

UEFA (Europa)

La fase de grupos de la fase de clasificación europea está en pleno apogeo. 54 naciones compiten por 16 plazas, repartidas en 12 grupos. Los equipos que siguen en liza son:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, República de Irlanda, Israel, Italia, Kazajistán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Escocia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Gales

CONMEBOL (Sudamérica)

La famosa y competitiva clasificación sudamericana ve a las 10 naciones compitiendo en un solo grupo por hasta siete puestos potenciales. Los países participantes son:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

AFC (Asia)

La fase de clasificación asiática ha llegado a la decisiva tercera ronda, en la que 18 equipos compiten por nueve plazas potenciales. Los países restantes son:

Australia, Baréin, China, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Kirguistán, Corea del Norte, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

CAF (África)

La fase de grupos africana cuenta con 53 naciones que compiten por hasta 10 plazas. Las naciones que siguen compitiendo son:

Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

CONCACAF (América del Norte, América Central y el Caribe)

Con los anfitriones clasificados, las demás naciones se encuentran en la tercera y última ronda de clasificación. Los 12 equipos que luchan por hasta cinco plazas son:

Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago.

OFC (Oceanía)

Por primera vez, Oceanía tiene una plaza garantizada, y una segunda nación podrá clasificarse a través de una repesca. La tercera ronda de clasificación cuenta con estos 8 equipos: