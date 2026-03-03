El Chelsea terminó la temporada pasada por todo lo alto. Ahora que la temporada 2025-26 de la Premier League entra en sus decisivos últimos meses, el Chelsea sigue siendo uno de los equipos más codiciados del fútbol mundial.

Bajo el liderazgo de Liam Rosenior, los Blues se enfrentan a una apretada agenda primaveral en la que se incluyen la lucha por terminar entre los cuatro primeros y el regreso a las eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA.

Tras el éxito europeo de la temporada pasada, el ambiente en Stamford Bridge ha alcanzado su punto álgido, ya que los aficionados acuden en masa para ver a una plantilla renovada en la que destacan Estêvão, João Pedro y Cole Palmer.

¿Cómo puedes conseguir entradas para ver al Chelsea en acción la próxima temporada, en su búsqueda de la gloria tanto en el ámbito nacional como en el europeo? Deja que GOAL te muestre las opciones que tienes para ver jugar a los Blues en directo durante la campaña 2025/26.

Próximos partidos y entradas del Chelsea 2026

Fecha y hora (GMT) Partido Competición Entradas Miércoles, 4 de marzo, 20:00 en Aston Villa (A) Premier League Entradas Sábado, 7 de marzo, 17:45 en Wrexham (A) 5.ª ronda de la FA Cup Entradas 10/11 de marzo, 20:00 Por determinar (ida) Octavos de final de la Liga de Campeones Entradas Sábado 14 de marzo, 17:30 vs Newcastle United (H) Premier League Entradas 17/18 de marzo, 20:00 Por determinar (segundo partido) Liga de Campeones, octavos de final Entradas Sábado 21 de marzo, 17:30 en Everton (A) Premier League Entradas Sábado, 11 de abril, por confirmar vs Manchester City (H) Premier League Entradas Sábado, 18 de abril, por confirmar vs Manchester United (H) Premier League Entradas Sábado 2 de mayo, por confirmar vs Nottingham Forest (H) Premier League Entradas Sábado 9 de mayo, por confirmar en Liverpool (A) Premier League Entradas Domingo, 17 de mayo, por confirmar vs Tottenham Hotspur (H) Premier League (Derbi) Entradas Domingo, 24 de mayo, 16:00 en Sunderland (A) Premier League (última jornada) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea 2026?

Hay varias opciones para comprar entradas para los partidos del Chelsea, desde pases para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales.

Normalmente, se pueden adquirir a través del portal oficial de venta de entradas del club, que se encuentra en su página web.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases.

Primero a los abonados Luego a los socios del club, que a menudo se clasifican según los puntos de fidelidad obtenidos en compras anteriores Y, por último, al público en general durante el periodo de «venta general».

Aunque el portal oficial es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el Chelsea, aquellos que deseen asistir a un partido pueden considerar sitios secundarios como StubHub como una forma de asegurarse una plaza.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea 2025/26?

El Chelsea clasifica sus partidos según la demanda y el estatus, desde la categoría AA hasta la G. Los precios que se indican a continuación corresponden a los partidos de la categoría AA, que son los de mayor categoría que jugará el Chelsea.

Los aficionados adultos del Chelsea que busquen una entrada para un solo partido en Stamford Bridge tendrán dificultades para encontrar entradas por menos de 40 £ (aunque las entradas con visión restringida suelen costar menos de 30 £). Esta cifra aumentará aún más en función de factores como la ubicación del asiento, el partido, la fecha y el rival.

El precio de una misma entrada puede variar de un partido a otro, y la gran demanda de entradas para el Chelsea en general hace que la mayoría de las opciones se agoten antes de que los aficionados puedan siquiera echarles un vistazo. Consulte el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios.

Área Adultos Mayores de 65 Joven Adulto joven Este superior 78,00 £ 39,00 39,00 59,00 Parte inferior este 52,00 £ 26,00 26,00 39,00 £ Parte inferior oeste 78,00 N/A N/A N/A Matthew Harding superior 71,00 £ N/A N/A N/A Matthew Harding Inferior 66,00 £ N/A N/A 49,50 Cobertizo superior 71,00 £ N/A N/A N/A Cobertizo inferior 66,00 £ N/A N/A 49,50 Vista restringida Este superior 52,00 N/A N/A N/A Vista restringida MH inferior 27,00 £ N/A N/A N/A

¿Cómo conseguir abonos para el Chelsea?

El abono de temporada es la única forma de asegurarse de estar en Stamford Bridge para todos los partidos de la Premier League que el Chelsea juegue en casa durante la temporada 2025/26. Garantiza al titular un asiento reservado en las gradas para disfrutar de toda la emoción de la liga. Los abonos de temporada para adultos cuestan aproximadamente a partir de 700 £, con descuentos disponibles para personas mayores y jóvenes.

Sin embargo, la demanda de abonos de temporada en Stamford Bridge supera con creces la oferta, lo que hace que sean increíblemente difíciles de conseguir. No es exagerado decir que son como polvo de oro.

Para iniciar el proceso de solicitud de un abono de temporada del Chelsea, es necesario ser socio del club. Después, se necesita mucha dedicación y mucha suerte.

No hay lista de espera para los abonos de temporada; en su lugar, el Chelsea FC utiliza un sistema de puntos de fidelidad, que exige a los solicitantes asistir a numerosos partidos de fútbol del CFC durante la temporada. Sin embargo, incluso si se cumplen los requisitos de puntos, no hay garantía de que la solicitud sea aceptada.

En la actualidad, el Chelsea cuenta con unos 28 000 abonados, lo que representa una parte significativa de los 40 341 asientos que tiene el estadio de Stamford Bridge. La gran mayoría de los actuales abonados renuevan sus abonos antes de cada temporada. Con más de 100 000 socios, existe una intensa competencia por las aproximadamente 5000 entradas restantes disponibles para los socios en cada partido. Como resultado, solo un pequeño porcentaje de aficionados acumula los puntos suficientes para solicitar un abono.

¿Cómo conseguir entradas y paquetes VIP para el Chelsea?

Para disfrutar de una experiencia de lujo en el Stamford Bridge, ¿por qué no dar un paso adelante y disfrutar de una de las opciones de hospitalidad del club?

Con una amplia gama de paquetes entre los que elegir, que van desde opciones informales de bufé con asiento hasta la privacidad de un palco privado, hay algo para todos los gustos y bolsillos entre su selección. No es necesario hacer planes con meses de antelación, ya que las opciones de hospitalidad se pueden reservar con poca antelación si aún hay disponibilidad. Esto le permite organizar un viaje sorpresa de última hora a Stamford Bridge para disfrutar de una experiencia de lujo si así lo desea.

Sin embargo, recuerde que las entradas para los partidos más populares suelen agotarse antes. La forma más fácil de asegurarse una plaza es estar atento a la sección de hospitalidad de la página web del club, para saber cuáles son sus opciones individuales.

Dónde alojarse cerca de Stamford Bridge

Hay varios hoteles para alojarse cerca de Stamford Bridge y en toda la zona de Londres.

El siguiente mapa interactivo muestra las opciones disponibles en las inmediaciones del estadio, aunque el sistema de transporte público de la ciudad ofrece opciones fáciles para desplazarse si se aloja más lejos.

Historia de Stamford Bridge

Stamford Bridge es un estadio de fútbol situado en Fulham, al oeste de Londres, y es la sede del club de la Premier League Chelsea desde 1905.

Con una capacidad para 40 341 espectadores, es el undécimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra. Ha sufrido importantes cambios a lo largo de los años, el más reciente en la década de 1990, cuando se renovó para convertirlo en un estadio moderno con asientos en todas las gradas.

Stamford Bridge también ha acogido otros muchos deportes a lo largo de los años, como críquet, rugby union, rugby league, speedway, carreras de galgos, béisbol y fútbol americano.