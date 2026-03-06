Cómo comprar entradas para el Al-Shabab 2025/26: precios de la ROSHN Saudi League, próximos partidos y más

La Liga Profesional Saudí se ha transformado en una potencia futbolística mundial, y en el centro de esta evolución se encuentra el Al-Shabab FC. A menudo llamado los «Leones Blancos», este gigante con sede en Riad es la institución deportiva más antigua de la capital y sigue teniendo una gran influencia en el fútbol profesional.

Los aficionados que deseen conseguir entradas para los partidos del Al Shabab tienen ahora otra vía para aumentar su implicación con este deporte. Al aprovechar la oferta de bienvenida de Parimatch, los aficionados del Reino Unido pueden acceder a una serie de oportunidades de apuestas exclusivas. Esta oferta de bienvenida enriquece la experiencia del partido al ofrecer opciones de apuestas estratégicas, lo que añade otra dimensión dinámica al seguimiento de la acción en directo.

Para los aficionados que deseen presenciar una clase magistral de fútbol táctico, el Al-Shabab ofrece una experiencia sin igual. Conocido por su historial de éxitos, entre los que se incluye ser el primer club en conseguir tres títulos de liga consecutivos, la identidad del club se basa en su talento técnico y en una afición leal y profundamente arraigada.

Asistir a un partido en casa en el SHG Arena proporciona un ambiente íntimo y de primera clase. El diseño del estadio garantiza que cada asiento se sienta como la primera fila, situándote en el centro de la acción. Ya sea un derbi de Riad de alto riesgo o un partido de liga estándar, la energía de los fieles seguidores en blanco y negro es inigualable.

Deja que GOAL sea tu guía táctica para navegar por la temporada 2025/26, desde la búsqueda de entradas difíciles de conseguir hasta la comprensión de las categorías de asientos, para que puedas ocupar tu lugar dentro de la emblemática pared amarilla y negra.

Próximos partidos del Al-Shabab en 2026

Fecha y hora (KSA) Partido Entradas 7 de marzo de 2026 - 23:00 Al Ettifaq contra Al Shabab Entradas 14 de marzo de 2026 - 23:00 Al Shabab contra Al Okhdood Entradas 5 de abril de 2026 - 22:00 Al Riyadh contra Al Shabab Entradas 10 de abril de 2026 - 22:00 Al Shabab contra Al Ittihad Entradas 23 de abril de 2026 - 22:00 Al Qadsiah contra Al Shabab Entradas 28 de abril de 2026 - 22:00 Al Shabab contra Al Fateh Entradas 2 de mayo de 2026 - 22:00 Al Shabab contra Al Taawoun Entradas 7 de mayo de 2026 - 22:00 Neom SC contra Al Shabab Entradas 13 de mayo de 2026 - 22:00 Al Shabab vs Al Nassr Entradas 21 de mayo de 2026 - 22:00 Al Najma contra Al Shabab Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Al-Shabab 2025/26?

Asegurar tu entrada para ver a los Leones Blancos en el SHG Arena es un proceso digital sencillo, que se gestiona principalmente a través del portal oficial de entradas de Al-Shabab.

Aunque las entradas para la liga estándar suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del inicio del partido, los eventos de alto nivel, como el derbi de Riad, suelen requerir una planificación y compra anticipadas para evitar que se agoten rápidamente.

También puedes encontrar entradas para el Al-Shabab disponibles en plataformas secundarias como StubHub, donde las entradas para los partidos, incluido el próximo enfrentamiento contra el Al-Nassr, cuestan a partir de aproximadamente 35 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Shabab?

Los precios están pensados para adaptarse a todos los aficionados, con entradas estándar para el SHG Arena que oscilan entre 30 y 100 SAR, mientras que las entradas premium suelen costar entre 250 y 500 SAR. Para aquellos que buscan una hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio, las salas VIP y Silver Lounge de élite tienen un precio a partir de 1200 SAR.

Si se agotan las asignaciones oficiales en Webook, plataformas secundarias verificadas como StubHub sirven como alternativa fiable, con precios de entrada para los días de partidos importantes que suelen empezar en torno a los 55 SAR.

¿Qué se puede esperar del Al-Shabab en 2026?

El Al-Shabab FC, fundado en 1947, es el club deportivo más antiguo de Riad y un pilar fundamental de la historia del fútbol del país. Como seis veces campeón de la Liga Profesional Saudí y primer ganador de tres títulos consecutivos de la Premier League, los «Leones Blancos» representan el espíritu resistente y competitivo de la capital y se han consolidado desde hace tiempo como una fuerza dominante en las competiciones nacionales y regionales.

En la temporada 2025/26, el Al-Shabab continúa su ambiciosa evolución bajo la dirección de Imanol Alguacil. El club ha reforzado agresivamente su plantilla, combinando la experiencia de clase mundial del icono belga Yannick Carrasco y el legendario delantero Abderrazak Hamdallah con fichajes de alto perfil como Yacine Adli, Josh Brownhill y Wesley Hoedt. Esta plantilla táctica está diseñada para desafiar a los «Cuatro Grandes» por todos los honores importantes, con el objetivo de devolver el título de liga al distrito de Al-Sahafa y asegurar su estatus en la Liga de Campeones de Clubes del Golfo.

Historia del SHG Arena

El SHG Arena, anteriormente conocido como Estadio Príncipe Khalid bin Sultan, es mucho más que un moderno campo de fútbol: es un símbolo de la transformación del Al-Shabab y del futuro de los estadios «boutique» en Arabia Saudí.

Este estadio «boutique» con capacidad para 15 000 espectadores es el corazón táctico del panorama deportivo de Riad. Su diseño rectangular, específico para el fútbol, se diseñó para eliminar la pista de atletismo y acercar a los aficionados a la acción, garantizando que cada cántico de la «White Den» resuene directamente en el campo. Con una ubicación privilegiada en el distrito norteño de Al-Sahafa, cerca de la estación de metro Dr. Sulaiman Al-Habib, el estadio ofrece una experiencia premium los días de partido, con palcos VIP modernizados, un techo compartido de membrana para mayor comodidad y la sede oficial del club en el mismo recinto.