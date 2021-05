Colo Colo vs. Palestino: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El técnico Gustavo Quinteros recupera a su equipo titular para el duelo ante los árabes en el Estadio Monumental.

Colo Colo vuelve a la acción este sábado por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2021. El equipo de Gustavo Quinteros enfrentará a Palestino con la necesidad de volver a sumar de a tres, luego de la dura derrota 5-1 frente a Ñublense, condicionada por la ausencia del Primer Equipo que se encontraba cumpliendo una cuarentena preventiva tras detectarse un positivo de COVID-19 dentro del plantel.

El Cacique llega a esta cita como quinto colocado, merced a 10 positivos, a dos de los líderes Audax Italiano y O'Higgins, por lo que una victoria los podría dejar en la cima de la competencia. La escuadra árabe, en tanto, viene golpeada luego de sumar su tercera derrota en fila en la Copa Sudamericana, que los tiene ad portas de la eliminación sin sumar puntos en el Grupo F. Cabe destacar que las últimas 5 veces que ambos equipos se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. La tienda de Macul acumuló 2 victorias, mientras que los Baisanos se quedó con un triunfo. En dos choques terminaron igualados.

Para este cruce, el DT de los albos recupera además a Matías Zaldivia, quien completó las tres fechas de suspensión tras su expulsión frente a O'Higgins en la tercera jornada. También podría ser alternativa Emiliano Amor, flamante última incorporación en Pedrero. "Desde el primer momento que llegué a Chile en la cuarentena me estoy preparando en formas no habituales. Ya estuve conociendo al grupo, al cuerpo técnico y el técnico va a decidir si estoy para jugar o no, es decisión de él", avisó el exVélez Sarsfield.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Colo Colo - Palestino FECHA Sábado, 8 de mayo ESTADIO Monumental HORA 20:30

CÓMO LLEGAN

LAS PROBABLES FORMACIONES

Colo Colo: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón (o Matías Zaldivia), Daniel Gutiérrez, Miiko Albornoz; Cesar Fuentes, Leonardo Gil; Carlo Villanueva (o Pablo Solari), Gabriel Costa; Marcos Bolados e Iván Morales. DT: Gustavo Quinteros.

Palestino: Cristopher Toselli; Guillermo Soto, Bruno Romo, Cristián Suárez, Vicente Fernández; Agustín Farías, Misael Dávila; Bryan Carrasco, Bruno Barticciotto, Jonathan Benítez; Juan Sánchez Sotelo.

El calendario de Colo Colo

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido entre Colo Colo y Palestino se juega el sábado 8 de mayo a las 20:30 en el Estadio Monumental, sin público por la emergencia sanitaria del coronavirus. El compromiso será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.