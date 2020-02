Gattuso, sobre Lozano: "No puedo ponerlo sabiendo que no le irá bien"

El timonel del Napoli explicó la situación del mexicano y los motivos por los que no tiene demasiados minutos.

La ausencia del Chucky Lozano es uno de los temas más importantes en la actualidad del . Es por eso que Gennaro Gattuso habló sobre el mexicano en conferencia de prensa, explicando los motivos por los que no lo ha contemplado desde que llegó al banquillo de suplentes de San Paolo.

"He hablado con Lozano. ¿Puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien, pero busco futbolistas útiles", expresó Gattuso.

El timonel de los Azzurri, además, hizo referencia a la situación que vive Lozano desde hace unos meses. El Rino reconoció que lamenta que el mexicano no tenga demasiada continuidad en el equipo italiano, sobre todo después de convertirse en el fichaje más costoso en la historia del club.

"Me duele ver a Lozano fuera de la cancha por lo que costó ficharlo o verlo sentarse en la tribuna por su valor. Hay que trabajar y encontrarse listos. Ojalá que estos jugadores entiendan lo que quiero", dijo Gattuso, quien espera poder alcanzar un acuerdo para extender su vínculo con el equipo.