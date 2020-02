Lozano entrenó con los juveniles del Napoli

El mexicano no fue incluido en la primera parte del entrenamiento de los Azzurri, en la previa del compromiso contra Barcelona en la Champions League.

La situación es cada vez peor para el Chucky Lozano: pasó de ser el traspaso más importante en la historia del club a no ser tomado en cuenta por Gennaro Gattuso, quien ya dejó claro que no cuenta con él para el partido contra Barcelona en la .

El timonel de los Azzurri no tiene intenciones de darle minutos a Lozano, quien hizo trabajos junto a los juveniles del . Ya en la segunda parte del entrenamiento, el mexicano se sumó a la práctica con el resto de sus compañeros del primer equipo de San Paolo.

"No lo estoy considerando mucho en este momento. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy buscando otras características y él no está encontrando espacio", explicó Gattuso sobre la complicada situación que vive Lozano.

La llegada de Gattuso puso a Lozano en un momento complicado, pues ahora mismo es la última opción para jugar por las bandas. El fichaje de Matteo Politano dejó sin sitio al habilidoso extremo mexicano, que apenas ha disputado 134 minutos con el Rino en el banquillo.