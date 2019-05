Lozano se siente culpable por los pocos minutos de Guti

El Chucky habló sobre la situación de su compañero de equipo, que no tuvo muchas oportunidades en su primer año con los Granjeros.

Ya es conocido por todos el peso que tuvo Hirving Lozano en la llegada de Érick Gutiérrez al . Y es que el Chucky no sólo le dio buenas referencias a los Granjeros, sino que además convenció a su ex compañero de que aceptara la propuesta. Pero las cosas no salieron bien para el Guti, que apenas tuvo minutos en su primer año en Europa.

Esta situación resulta muy incómoda para Lozano, pues siente ciera responsabilidad por la poca actividad que ha tenido el Guti en el club holandés. Así lo reconoció en una entrevista concedida a Voetbal International, en la que además asegura que ambos pudieron haber hecho una muy buena dupla si hubiesen coincidido más tiempo en cancha.

"Ha sido una situación difícil para mí porque lo conozco desde hace mucho tiempo y quiero que esté bien, pero por supuesto que fue mucho más difícil para Guti. En no solo era titular, sino también el capitán. Vino para aprender, jugar y, por lo tanto, convertirse en un mejor futbolista. Eso es difícil en la banca. A veces me siento un poco culpable", dijo Lozano.

De igual forma, el Chucky habló sobre su futuro y dijo que, de momento, sólo piensa en el PSV. "Mi corazón está con el PSV y no sé qué pasará mañana. Creo que podría dar el siguiente paso, pero no tiene sentido especular. He aprendido mucho aquí y sé que puedo aprender más. Puedo soñar con un club europeo superior, pero eso no tiene sentido ahora".