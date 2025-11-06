+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoWolverhampton
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Chelsea vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Chelsea y Wolves, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Chelsea recibe a Wolves este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. Wolves de la Premier League 2025-26

Los Blues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Tottenham en la fecha 10, con gol de Joao Pedro. El equipo dirigido por Enzo Maresca es séptimo en la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, los Wolves perdieron por 0-3 a manos de Fulham en su más reciente partido de liga, con tarjeta roja para Emmanuel Agbadou. El cuadro a cargo de James Collins es último en la tabla con dos unidades.

Cómo ver Chelsea vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosUniverso, Peacock, NBC, TeleXitos, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, NBC, TeleXitos y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Chelsea vs Wolves

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Luz.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Chelsea contra Wolverhampton alineaciones

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formación

5-3-2

Home team crestWOL
1
R. Sanchez
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
20
J. Pedro
49
A. Garnacho
25
M. Caicedo
7
P. Neto
8
C
E. Fernandez
9
L. Delap
31
S. Johnstone
4
S. Bueno
3
H. Bueno
38
J. Tchatchoua
37
L. Krejci
24
C
T. Gomes
8
J. Gomes
27
J. Bellegarde
7
Andre
11
H. Hwang
9
J. Larsen

5-3-2

WOLAway team crest

CHE
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Maresca

WOL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Collins

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Chelsea

Los Blues vienen de un decepcionante empate frente a Qarabag en la Champions League, competición en la que se encuentran en zona de play-off.

Noticias del Wolves

Wolves sigue en búsqueda de su próximo entrenador, después de ser reportado el rechazo de Abel Ferreira. Entre los nombres que suenan se encuentra el de Rob Edward (Middlesbrough) y Erik ten Hag.

Cómo llegan al partido

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

WOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CHE

Últimos partidos

WOL

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

16

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

0