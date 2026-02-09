Goal.com
Premier League
Stamford Bridge
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Joaquim Viana

Chelsea vs. Leeds, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Chelsea y Leeds, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Chelsea recibe al Leeds United este martes 10 de febero, a las 20:30 horas (tiempo de España), por la 26ª jornada de la Premier League 2025/26. El balón rueda en el césped de Stamford Bridge, en Londres.

El equipo local ocupa la quinta posición en la tabla y suma 43 puntos hasta el momento, con 12 victorias, siete empates y seis derrotas. En el último partido de la Premier League, los Blues vencieron al Wolverhampton, como visitantes, por 3 a 1, con tres goles de Cole Palmer (13', 35' y 38'), mientras que Tolu Arokodare descontó para los locales (54').

El Leeds, por su parte, es 16º en la tabla y tiene 29 puntos, con un balance de siete victorias, ocho empates y 10 derrotas. En el último partido, los Peacocks vencieron al Nottingham Forest, en casa, por 3 a 1; los goles fueron de Jayden Bogle (26'), Noah Okafor (30') y Dominic Calvert-Lewin (49'), y Lorenzo Lucca fue quien descontó para el Forest (86').

La última vez que Chelsea y Leeds se enfrentaron fue el 3 de diciembre de 2025, con el Leeds imponiéndose por 3 a 1, en casa. 

Cómo ver Chelsea vs Leeds, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

Premier League
Chelsea
Leeds
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Chelsea vs Leeds

Premier League - Premier League
Stamford Bridge

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

  • México: 13:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del este)

Alineaciones probables

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana y Malo Gusto; Moises Caicedo y Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer y Pedro Neto; João Pedro. Entrenador: Liam Rosenior

Leeds: Karl Darlow;Patrick Struijk, Joe Rodon y James Justin; Gabriel Gudmudssen, Ilia Gruev, Ethan Ampadu y Jeremy Bogle; Noah Okafor y Brenden Aaronson; Dominic Calvert-Lewin. Entrenador: Daniel Farke 

Bajas

Chelsea

Lesionados: Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Caleb Wiley, Jamie Gittens y Dário Essugo. Dudas: Roméo Lavia, Flip Jørgensen y Reece James.

Leeds

Lesionados: Anton Stach.

Chelsea contra Leeds alineaciones probables

  • L. Rosenior

  • D. Farke

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

LEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre ambos equipos

CHE

Últimos partidos

LEE

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

8

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

